Elon Musk, geçtiğimiz aylarda kurulan yapay zekâ şirketi xAI'ın ilk modelinin ne zaman çıkacağını açıkladı. Hakkında henüz bir bilgi bulunmayan model, yarın özel bir grup için yayımlanacak.

Tüm dünyada yapay zekâ çılgınlığı sürerken bu konuda Elon Musk’tan da bir hamle gelmişti. Dünyanın en zengin insanı unvanını taşıyan ünlü milyarder, geçtiğimiz aylarda xAI isimli bir şirket kurmuştu. Bu şirketin, Tesla gibi diğer devlerle birlikte çalışarak yapay zekâ teknolojilerine odaklanacağı ifade edilmişti.

Bugün ise xAI ile önemli bir gelişme yaşandı. Musk, X hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda şirketin ilk hamlesini ne zaman göreceğimizi duyurdu.

xAI’ın ilk yapay zekâ modeli yarın çıkacak

Musk, paylaştığı gönderide xAI şirketinin ilk yapay zekâ ürününün 4 Kasım Cumartesi, yani yarın çıkış yapacağını duyurdu. Ayrıca modelin, yalnızca seçili kişiler için yayımlanacağı da aktarıldı. Musk’ın iddiasına göre yeni yapay zekâ aracı, bazı konularda güncel modellerin hepsinden daha iyi olacak. Açıklamanın tamamı şu şekilde:

“xAI, yarın ilk yapay zekâsını seçilmiş bir gruba yayımlayacak. Model, bazı önemli açılardan şu anda mevcut olanların en iyisi.”

Musk’ın belirttiği “seçili grubun” kim olduğu bilinmiyor. Ancak buradan aracın test edilmek için kullanıma sunulacağını anlayabiliyoruz. Geniş çapta ne zaman çıkış yapacağını söylemek ise şu an için çok zor.

Model hakkında pek bir bilgi de yok. Google’ın PaLM 2, Meta’nın Llama veya OpenAI’ın GPT dil modellerine rakip olacağı tahminler arasında. Zaten daha önce ortaya çıkan bilgiler de Musk’ın şirketinin büyük bir dil modeli geliştirmek için işe alım yaptığını göstermişti. xAI'ın sloganının "evreni anlamak" olduğunu da belirtelim.

Yani sohbet botları gibi araçlara güç verebilecek bir dil modeliyle karşılaşma ihtimalimiz yüksek. Süper uygulama olması planlanan X (Twitter) ile bir bağlantısı olup olmayacağı da merak konusu. Tüm detayları model çıkış yaptığında göreceğiz.

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