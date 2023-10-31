X'in çalışanlarına yaptığı hisse ödemesi, şirketin güncel değerini ortaya koydu. Buna göre X'in değeri şu anda 19 milyar dolar. Bu, Musk'ın 44 milyar dolarlık satın alımından bu yana değerin %57 düştüğünü gösteriyor.

X (Twitter), Ekim 2022’de 44 milyar dolarlık bir ücretle Elon Musk’ın yönetimine geçmişti. Ancak o günden bu yana maddi açıdan pek iyi gitmiyordu. Reklam verenlerin çekilmesi, borçlar, Musk’ın platformda yaptığı eleştiri alan değişiklikler, X’in değer kaybı yaşamasına neden oluyordu. Zaten 44 milyar dolar da şirket için “hak ettiğinden fazla” bir miktar olarak değerlendiriliyordu.

Bir yılın ardından X’in güncel değerinin ne kadar olduğu konusunda kesin bir bilgi yoktu. Ancak dün şirket içinden gelen ve ilk olarak Fortune tarafından elde edilen bilgiler, şirketin güncel değerini gösterdi. Tahmin edebileceğiniz gibi Musk’ın başa geçmesinden bu yana ciddi kan kaybetmiş.

X’in değeri, %57 azalarak 19 milyar dolara düştü!

Konuya yakın kaynaklara dayandırılan haber, X'in çalışanlarına hisse başına 45 dolar üzerinden hisse ödemesi yaptığını ortaya koydu. 45 dolar da şirketin toplam değerlemesinin 19 milyar dolara düştüğünü ortaya koydu.

En başta da belirttiğimiz gibi Musk, şirketi 44 milyar dolara satın almıştı. Bu miktar her ne kadar gereğinden fazla olsa da şirket sürekli düşüş yaşadı ve kâra geçemedi. 19 milyar doları işaret eden yeni bilgiler de teknoloji devinin son bir yılda %57 oranında değer kaybettiğini gösterdi. Musk’ın mart ayında şirketin değerinin 20 milyara gerilediğini tahmin ettiğini de belirtelim. Ancak şimdi ortaya çıkan miktar, durumun daha da kötüleştiğini gösteriyor.

Musk, tüm yaşananlara rağmen X için hâlâ umudunu koruyor. Milyarder iş insanının amacı, platformu bir süper uygulamaya çevirmek. Bu amaç doğrultusunda uzun gönderiler ve videolar gibi hamleler hâlihazırda yapılmıştı Finans hizmetleri ve iş bulma özelliği gibi adımlar da gelecek için planlanıyordu.

Ancak bunların işe yarayıp yaramayacağı belirsiz. Araştırmalara göre X’in aktif kullanıcı sayısı, Musk başa geçtiğinden beri %15 azaldı. Reklam gelirlerinde ise %54’lük büyük bir düşüş görüldü. Platformun ilerleyen zamanlarda neler yaşayacağını bekleyip göreceğiz.