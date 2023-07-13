Elon Musk, yapay zekâ üzerine çalışacak yeni şirketi xAI'yi devreye soktu. Şirketin internet sitesi açıldı. Misyon ve vizyon açıklaması yapıldı. Ayrıca xAI ekibi de belli oldu. İşte Elon Musk'ın yeni şirketiyle ilgili bildiğimiz her şey...

Milyarder iş insanı Elon Musk, bundan birkaç ay önce yeni bir yapay zekâ şirketi ile karşımıza çıktı. ABD'nin Nevada eyaletinde kurulduğu tespit edilen "xAI" isimli şirket, o dönemler büyük gizemlere sahipti. Öyle ki şirketin misyonu, vizyonu veya çalışanları bilinmiyordu. Hatta Elon Musk, kurulan bu şirketin tek yöneticisi olarak görünüyordu. Şimdiyse bu şirket ile ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı.

An itibarıyla xAI'nin internet sitesi yayına alındı. Ayrıca Elon Musk'ın ekibi de belli oldu. Öte yandan; bu şirketin misyon ve vizyonu ile Elon Musk'ın uzun zamandır gündemde olan "X Corp" isimli şirketi ile olan bağlantısı da açıklandı. Gelin hep birlikte, Elon Musk'ın yeni şirketi xAI ile ilgili olarak bilinen her şeye yakından bakalım.

xAI ne iş yapacak?

"x.ai" alan adına sahip internet sitesinde yer alan bilgiye göre şirketin amacı, "Evreni anlamak". Elon Musk ise olaya biraz daha farklı bakıyor. Twitter'da konuyla ilgili bir açıklama yapan iş insanı, "xAI'yi duyuruyoruz. Amacımız gerçeği anlamak." ifadelerini kullandı. Buradan, Elon Musk'ın evreni "esas gerçek" olarak gördüğünü söyleyebiliriz. Yapay zekânın evreni anlamamıza nasıl yardımcı olacağını, xAI'nin çalışmaları paylaşıldıkça daha net bir şekilde göreceğiz.

xAI'de kimler çalışıyor?

İşte bu kısım önemli. Elon Musk, yeni şirketi için ciddi bir yatırım yapmış gibi görünüyor. Çünkü ekip üyeleri arasında OpenAI, Google Research, Microsoft Research ve hatta DeepMind'da çalışmış olan isimler var. Yani Musk, geçmişte "GAFAM" bünyesinde çalışan pek çok isimle birlikte çalışacak. Hal böyle olunca şirketin daha şimdiden gelecek vadettiğini söyleyebiliriz.

xAI'nin X Corp ile ilişkisi

Elon Musk, şu ana kadar net bir açıklama yapmadı ancak X Corp'un çatı şirket olmasını istiyor. Bunu zaten Twitter Inc şirketini kapatmasından biliyoruz. Ayrıca Elon Musk'ın "her şeyin uygulaması" projesi için de X tabiri sık sık telaffuz ediliyor. Gelelim xAI ile X Corp arasındaki bağlantıya. Şirket tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer veriliyor:

X Corp'tan ayrı bir şirketiz, ancak misyonumuza doğru ilerleme kaydetmek için X (Twitter), Tesla ve diğer şirketlerle yakın bir şekilde çalışacağız.

İşe alımlar sürüyor

Bu arada; xAI'nin internet sitesinde aktif olarak işe alım yapıldığı ifade ediliyor. Hatta bununla ilgili bir başvuru formu da var.

14 Temmuz'da, Twitter aracılığıyla bir etkinlik gerçekleştirilecek!

*xAI logosu.

xAI'nin internet sitesinde, 14 Temmuz'da (yarın) Twitter'da bir Space etkinliği gerçekleştirileceği belirtiliyor. Şu an için herhangi bir saat verilmedi ancak etkinlik ile ilgili bilgiye sahibiz. Şirketin açıklamasına göre xAI, söz konusu etkinlikte yapacağı çalışmalar ile ilgili soru-cevap gerçekleştirecek. xAI ekip üyeleriyle de bu etkinlikte tanışma imkanı yakalayacağız.

Elon Musk'ın yapay zekâ odaklı yeni şirketinin internet sitesine buradan ulaşabilirsiniz. Şirketin Twitter hesabını ise buradan takibe alabilirsiniz.