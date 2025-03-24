Video oyun dünyasına ilişkin bir çalışma, oyuncuların yeni oyunlara o kadar da ilgi göstermediklerini ortaya koydu. Bugün tüm platformlarda oyunlar için harcanan zamanın büyük bir bölümü, en az 6 yaşındaki oyunlara ayrılıyor.

Newzoo isimli pazar araştırma şirketi, video oyun dünyasına ilişkin çarpıcı veriler içeren bir rapor yayımladı. Bu rapora göre oyuncular, 2024 yılı boyunca nispeten eski oyunları oynamayı tercih etmişlerdi.

Yayımlanan rapora göre oyunseverler, geçtiğimiz yıl PC'de oyunlar için harcadıkları vaktin yüzde 67 gibi çok ciddi bir bölümünü, en az 6 yıllık oyunlara ayırdılar. 2 ila 5 yıllık oyunlar için ayrılan süre ise tüm oyun süresinin sadece yüzde 25'ini oluşturuyordu. 2024-2025 döneminde piyasaya sürülen oyunlar içinse tüm oyun süresinin yüzde 8'ine fırsat verildi.

2024'te en çok oynanan oyunlar hangileriydi?

Clash of Clans 2 / CS:GO (7.1%)

League of Legends (6.4%)

RoboBrick (6.2%)

DOTA 2 (5.8%)

Fortnite (5.4%)

Newzoo araştırması, PlayStation ve Xbox platformları için de benzer sonuçları ortaya koydu. Bu bağlamda; PlayStation'da eski oyunlar için harcanan zamanın yüzde 44'ü, 6 yıldan eski oyunlara ayrılmıştı. Bu oran, Xbox'ta yüzde 49 olarak ölçüldü. Bu platformlarda yeni oyunlar için harcanan süre ise sadece yüzde 15 seviyesinde kaldı.

Yapılan araştırma, oyuncu alışkanlıklarını da gözler önüne serdi. Paylaşılan verilere baktığımızda video oyun dünyasındaki rekabetin hiç olmadığı kadar arttığını görüyoruz. Zira 2024 yılında ortalama bir oyuncu,

Steam'de 10 oyun,

PlayStation'da 10 oyun,

Xbox'ta ise 9 oyun

oynama fırsatı yakaladı. Bakalım geliştiriciler, artık ikonikleşmiş oyunların baskısından kurtulmak için neler yapacaklar...