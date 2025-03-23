Ubisoft'un popüler serisinin yeni oyunu Assassin's Creed Shadows'un satış rakamları beklentilerin üzerinde.

Ubisoft’un popüler serisinin yeni oyunu Assassin’s Creed Shadows, çıkışının üzerinden sadece iki gün geçmiş olmasına rağmen şimdiden büyük bir başarıya imza attı.

Feodal Japonya’da geçen oyun, ilk 24 saat içinde bir milyondan fazla oyuncuya ulaştı ve hafta sonuna girerken bu sayı 2 milyonu aştı.

Valhalla'nın ardından serinin en iyi çıkış yapan oyunu oldu

Ubisoft, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Bu inanılmaz başarıyı kutlamaktan heyecan duyuyoruz. Assassin's Creed Shadows, Origins ve Odyssey’in lansmanlarını geride bıraktı. Feodal Japonya’daki yolculuğumuza katıldığınız için teşekkür ederiz!" ifadelerine yer verdi.

Şu anda Steam üzerinde anlık 60.000 oyuncu sayısına ulaşan Assassin's Creed Shadows'un bu sayıyı da ilerleyen günlerde artırması ve Odyssey'in anlık 62.000 oyuncu rekorunu kırması muhtemel.

Ubisoft hatırlayacağınız üzere bir süredir batmanın veya satılmanın eşiğinde ve şirket bu nedenle Assassin's Creed Shadows'u bir nevi çıkış kapısı olarak görüyordu. Şimdiye kadar gelen rakamlar şirketin istediği başarıya ulaştığını gösteriyor gibi.