GIMPS projesinde 41 milyon basamaktan oluşan en büyük asal sayı keşfedildi. Rekor sayı matematikte yeni bir dönemi işaret ediyor.

Eski NVIDIA çalışanı mühendis Luke Durant, 41 milyon basamaktan oluşan dev bir asal sayı keşfetti. Büyük İnternet Mersenne Asal Sayı Araştırması (GIMPS) projesi kapsamında yapılan bu keşif, bilinen en büyük asal sayı olarak kayıtlara geçti.

Veri merkezi GPU'ları kullanılarak doğrulanan bu sayı, yalnızca bir asal sayı olmanın ötesinde, teknolojik bir gelişme olarak da öne çıkıyor.

En büyük asal sayıya ulaşıldı

Keşfedilen yeni asal sayı, matematikte 2^136,279,841-1 formülüyle ifade edilen ve M136279841 olarak adlandırılan bir Mersenne sayısı. Bu sayıya ulaşmak için iki sayısının kendisiyle 136 milyon defadan fazla çarpılması gerekiyor. Bundan önceki rekor, altı yıl önce bulunmuş ve M82589933 olarak adlandırılan başka bir Mersenne sayısına aitti. M136279841 ile eski rekor da kırılmış oldu.

GPU'ların matematiksel analizde kullanım alanlarını genişletmesi açısından da önem teşkil ediyor. GIMPS, Mersenne sayılarını asal olup olmadıkları açısından test etmek için GPU'ların yüksek işlem gücünden faydalandı. Bu çalışmada kullanılan GpuOwl adlı yazılım, Mihai Preda tarafından geliştirildi ve bu yazılım, GIMPS kullanıcılarına sunuldu.

Durant’ın keşfi veri merkezi GPU'larının yalnızca yapay zekâ çalışmalarıyla sınırlı kalmayıp simülasyonlar, kriptografi gibi büyük veri işleme alanlarında da kullanılabileceğini gösteriyor. Gelecekte daha güçlü GPU’larla, daha büyük asal sayılara ulaşılması bekleniyor.