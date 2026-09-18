2026'nın ikinci çeyreğindeki kulaklık satışlarına dair veriler geldi. Zirvede ezici üstünlük kuran bir marka var.

Kablosuz kulaklıklar, dünya çapında milyonlarca insan tarafından tercih ediliyor. Peki dünyada en çok kablosuz kulaklık satan firmalar neler? Omdia tarafından paylaşılan bir rapor, 2026’nın ikinci çeyreğinde lider olan firmaları listeledi.

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Şaşırtmayan bir şekilde yıllardır AirPods modelleriyle pazarı domine eden Apple’ın bir kez daha lider olmayı başardığı görüldü. Omdia’ya göre 2026 yılının ikinci çeyreğinde tam kablosuz kulaklık (TWS) pazarı küresel ölçekte yıllık bazda %0,7 oranında hafif bir daralma yaşadı. Bu dönemdeki toplam satış adedi ise 82,1 milyon olarak kaydedildi.

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En çok kulaklık satan markalar

Apple - 16,8 milyon satış (%20,5 Xiaomi - 8,6 milyon satış (%10,4) Samsung - 5,5 milyon satış (%6,7) Huawei - 5,1 milyon satış (%6,2) OPPO - 4,1 milyon satış (%5,0) Diğer markalar - 42 milyon satış (%51,2)

Apple, kulaklık sevkiyatlarını artırarak sektördeki baskın konumunu bir kez daha pekiştirdi. ABD’li teknoloji devi, 2026'nın ikinci çeyreğinde toplam 16,8 milyon TWS cihazı sevkiyatı gerçekleştirdi. %20,5’lik bir pazar payına da sahip. Bu rakam, şirketin 2025'in aynı dönemine kıyasla %1,2'lik bir artış yakaladığını gösteriyor. Pazar genelinin gerilediği bir tabloda Apple'ın büyüme kaydetmesi dikkat çekti.

Apple ile ikinci sıradaki Xiaomi ile arasında neredeyse 8 milyonluk bir fark var. Öyle ki Xiaomi, bu dönemde 8,6 milyon kulaklık satarak pazarın %10,4’ünü oluşturmuş. Onu 5,5 milyon ile Samsung, 5,1 milyon ile Huawei ve 4,1 milyon ile OPPO takip ediyor.