Bilgisayar kullanıcılarının tercihleri sürekli değişiyor ve bu değişim doğrudan işletim sistemlerine de yansıyor. Yeni sürümler hızla yayılırken eskiler geride kalıyor. Statcounter verileri ise Türkiye ve dünyada bu dönüşümün nasıl ilerlediğini gözler önüne seriyor. İşte en çok kullanılan Windows sürümleri...

Türkiye’de uzun süredir "yeni bilgisayar satılmıyor mu?" sorusu gündemde ancak yeni paylaşılan Statcounter verileri ise hangi Windows sürümlerinin daha çok tercih edildiğini net bir şekilde ortaya koyuyor.

Türkiye’de bilgisayar kullanıcılarının çoğu hâlâ Windows 10 ve Windows 11 arasında kalmış durumda. Dünyada ise tablo biraz farklı; Windows 11 hızla öne çıkıyor ve eski sürümler yavaş yavaş sahneden çekiliyor.

En çok kullanılan Windows sürümleri

Paylaşılan verilere göre Türkiye’de masaüstü bilgisayarlarda en çok kullanılan işletim sistemi hâlâ Windows 10. Ağustos 2024’te yüzde 73 civarında olan kullanım oranı, Ağustos 2025’e gelindiğinde yüzde 64 seviyelerine gerilemiş. Buna karşılık Windows 11’in payı aynı dönemde yaklaşık yüzde 20’den yüzde 30’un üzerine çıkmış durumda. Eski sürümler ise neredeyse yok denecek kadar az; Windows 7, Windows 8 ve Windows 8.1’in payı yüzde 2’nin altına düşmüş görünüyor.

Grafikteki verilere göre dünya genelinde son bir yıl içinde dikkat çekici bir değişim yaşanmış. Ağustos 2024’te Windows 10’un pazar payı yaklaşık yüzde 65 seviyesindeyken, Ağustos 2025’e gelindiğinde bu oran yüzde 45’e kadar gerilemiş. Aynı dönemde Windows 11’in payı yüzde 30 civarından yüzde 50 seviyelerine yükselerek Windows 10’u geçmiş. Eski sürümler ise dünya genelinde de çok düşük bir oranda kalmaya devam ediyor; Windows 7, Windows 8 ve Windows 8.1 toplamda yüzde 3–4’ün üzerine çıkamıyor.