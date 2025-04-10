2025'in ilk çeyreğinde en çok satılan masaüstü ve dizüstü bilgisayar markaları ile küresel PC sevkiyat verileri açıklandı.

2025 yılının ilk çeyreğinde masaüstü ve dizüstü bilgisayar satışlarında artış yaşandı. Ama işin tadını kaçıran bir gelişme de var: ABD’de devreye giren yeni gümrük vergileri, yılın geri kalanında bu yükselişi baltalayabilir.

Canalys’in paylaştığı son verilere göre, 2025’in ilk çeyreğinde dünya genelinde toplam 62,7 milyon bilgisayar sevk edildi. Yani satışlarda %9,4’lük bir artış var. Bu artışın arkasında da üreticilerin, ABD’de yürürlüğe girecek yeni gümrük vergileri öncesi ellerini çabuk tutup sevkiyatları erkenden artırması yatıyor.

Gümrük vergileri bilgisayar fiyatlarını yukarı çekebilir

Dizüstü bilgisayar sevkiyatları 49,4 milyon adede ulaşarak geçen yıla göre %10 artış gösterdi. Masaüstü bilgisayarlarda ise sevkiyatlar %8 oranında yükselerek 13,3 milyon adede çıktı. Canalys, önümüzdeki çeyreklerde devreye girecek gümrük vergilerinin tüketici tercihlerini doğrudan etkileyebileceğini ifade etti.

Şirketin kanal ortaklarıyla gerçekleştirdiği anket sonuçlarına göre, bazı küçük ve orta ölçekli işletmelerin Windows 10’un yakında sona erecek desteğinden henüz haberdar olmadığı, bazı işletmelerin ise güncelleme planı yapmadığı ortaya çıktı. Bu tablo, cihaz yenilemelerini erteleyen kullanıcıların ilerleyen dönemde daha yüksek maliyetlerle karşı karşıya kalabileceğini gösterdi.

Öte yandan üretici firmalar, tedarik zincirindeki riskleri azaltmak amacıyla üretim süreçlerini Çin dışına taşımaya devam etti. HP, 2025 yılı sonuna kadar ABD'de satılan ürünlerinin %90’ını Çin dışında üretme hedefini duyurdu. Tayland, Hindistan ve Vietnam gibi ülkeler, üretim noktası olarak ön plana çıktı. Bu ülkelerdeki gümrük vergilerinin Çin’e kıyasla daha düşük seviyelerde kalması, üreticilerin bu geçiş sürecini sürdürmesini mümkün kıldı.

Yılın ilk çeyreğinde en çok sevkiyat yapan marka Lenovo oldu; toplamda 15,2 milyon cihaz gönderen şirket listenin başına yerleşti. Onu 12,8 milyon adetle HP, 9,5 milyonla da Dell takip etti. Apple, %22’lik dikkat çekici bir büyümeyle 6,5 milyon cihaz sevk ederek dördüncü sıraya yerleşti. Listenin son sırasında ise 4 milyon sevkiyatla Asus yer aldı.