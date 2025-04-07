Çin, çip üretiminde kritik öneme sahip yedi nadir elementin ihracatında özel izin şartı getirdi. Alınan bu karar küresel üretimi etkileyebilir.

Çin, çip üretimi için hayati öneme sahip bazı nadir elementlerin ihracatına yeni kısıtlamalar getirdi. Skandiyum ve disprozyum gibi maddeleri kapsayan bu karar, özellikle telefonlardaki sinyal modülleriyle sabit disklerde kullanılan parçalara ulaşmayı zorlaştırabilir.

Yeni kurallara göre artık skandiyum, disprozyum, gadolinyum, terbiyum, samaryum, itriyum ve lutesyum gibi elementleri içeren ürünleri yurt dışına göndermek isteyen firmaların Çin’den özel izin alması gerekiyor. Bu durumun Broadcom, Qualcomm, TSMC, Samsung, Seagate ve Western Digital gibi bu malzemelere bağımlı teknoloji devlerini etkilememesi neredeyse imkânsız gibi görünüyor. Üstelik bu, Çin’in nadir toprak elementlerine yönelik getirdiği üçüncü büyük ihracat kısıtlaması olmasıyla dikkat çekiyor.

Yeni çip krizi yolda

Skandiyum, 5G telefonlar, baz istasyonları ve Wi-Fi cihazlarında kullanılan filtrelerin üretiminde yer aldı. Disprozyum ise, sabit disk sürücülerinde ve elektrikli araç motorlarında bulunan mıknatısların yüksek sıcaklıklardaki performansını artırmak amacıyla kullanıldı. Her iki elementin de MRAM bellek teknolojilerinde ve radyasyona dayanıklı sistemlerde kritik rol üstlendiği ifade edildi.

Sınırlamaların yalnızca ham maddeyi değil, aynı zamanda bu maddeleri içeren bileşenleri ve son ürünleri de kapsaması, küresel tedarik zincirinde yeni bir belirsizlik dalgası yaratmış durumda. Çin, daha önce antimon, galyum, germanyum ve tungsten gibi başka kritik materyallerde de benzer adımlar atmıştı.

Çin’in attığı bu adımların doğrudan bir ihracat yasağı anlamına gelmediği vurgulandı. Ancak her yeni düzenlemenin, üretim zincirinin farklı noktalarında kritik öneme sahip malzemelere ulaşımı daha da zorlaştırdığı ifade edildi. Sektör kaynakları, benzer kısıtlamaların önümüzdeki dönemde yeniden gündeme gelme ihtimaline dikkat çekti.