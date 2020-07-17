Ana Karen, Rafael ve Lesslie Velázquez adlı üç kardeş YouTuber, sahip oldukları üç YouTube Elmas Play butonu ile En Fazla YouTube Elmas Play Butonu Kazanan Aile rekorunu kırmayı başardılar.

YouTube, içerik üreticilerinin başarılarını fiziksel bir ödülle taçlandırabilmesi için YouTuber’lara, belirli abone sayılarına ulaştıklarında ‘Play’ butonları gönderiyor. 100 bin aboneye ulaşan kanallar Gümüş, 1 milyon aboneye ulaşan kanallar Altın, 10 milyon aboneye ulaşan kanallar ise Elmas Play butonu ile ödüllendiriliyorlar.

Meksikalı üç kardeş; Ana Karen, Rafael ve Lesslie Velázquez, üçü 10 milyon abone sayısını aşmış toplam beş YouTube kanalının sahibi durumundalar. Los Polinesios, Extra Polinesios ve Musas kanallarıyla 10 milyon abone barajını açan üç kardeş de Elmas Play butonunu almış durumda.

Guinness Dünya Rekorları tarafından aktarılan bilgiye göre üç kardeş, almış oldukları üç Elmas Play butonu ile ‘En Fazla YouTube Elmas Play Butonu Kazanan Aile’ rekorunu kırmış durumdalar. Daha önce bu rekor sadece bir aile tarafından kırılabilmişti.

24 Haziran 2020 tarihli rekorun kırılmasını sağlayan kanallardan Los Polinesios 23,3 milyon aboneye, Extra Polinesios 15,5 milyon aboneye, Musas 14,8 milyon aboneye sahip durumda. 2012 yılından bu yana YouTube’da içerik üreten üç kardeş, aldıkları üç Elmas Play butonu ile ulaşılması zor bir rekora imza atmış durumdalar. Rekorun başka bir aile tarafından ne zaman kırılacağını görmek için beklemekten başka bir şansımız bulunmuyor.