Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

En Hızlı ve En Yavaş 5G İndirme Hızına Sahip Olan Ülkeler: Türkiye, Listenin Neresinde Olacak?

Türkiye'de 1 Nisan 2026'da kullanıma sunulacak olan 5G teknolojisi için geri sayım başladı. Peki biz yeni nesil mobil internete geçerken, dünyadaki diğer ülkeler ne durumda? Bu içeriğimizde 5G hızı konusunda zirvede olan ve en yavaş kalan ülkelere yakından bakacağız.

En Hızlı ve En Yavaş 5G İndirme Hızına Sahip Olan Ülkeler: Türkiye, Listenin Neresinde Olacak?
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Şu sıralar hepimizin dilinde aynı tarih var: 1 Nisan 2026. O gün geldiğinde Türkiye, nihayet 5G teknolojisi ile tanışacak. Peki bu ne anlama geliyor? Sadece videoların daha hızlı inmesi mi, yoksa hayatımızda köklü bir değişim mi? Gelin bu sorunun cevabını aramadan önce bir bakalım, bizden önce bu yola çıkanlar neler yaşamış?

Bu içeriğimizde, 5G'nin nimetlerinden sonuna kadar faydalanıp internette adeta ışık hızına ulaşan ülkelerle, 5G'ye geçmiş olsalar da en düşük internet hızlarına sahip olan ülkeleri karşılaştıracağız. Böylece Türkiye'nin bu tabloda nerede yer alabileceğine dair bir fikir yürüteceğiz. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

En yüksek 5G bağlantı hızına sahip olan ülkeler:

Başlıksız-1

Ülke 5G mobil indirme hızı
Birleşik Arap Emirlikleri 624.87 Mbps
Katar 508.49 Mbps
Kuveyt 411.75 Mbps
Brezilya 243.62 Mbps
Bulgaristan 229.49 Mbps
Bahreyn 227.59 Mbps
Güney Kore 227.07 Mbps
Brunei 194.18 Mbps
Suudi Arabistan 191.40 Mbps
Danimarka 178.51 Mbps

Yukarıdaki tablo, 5G indirme hızında Körfez ülkelerinin zirvede olduğunu görüyoruz. Henüz ortalama olarak 1 Gbps hız gören bir ülke yok ancak Birleşik Arap Emirlekli, 5G internet hızındaki en iyi ülke olarak karşımıza çıkıyor.

En düşük 5G bağlantı hızına sahip olan ülkeler:

Başlıksız-1

Ülke 5G mobil indirme hızı
Esvati̇ni̇ 19.64 Mbps
Venezuela 25.37 Mbps
Ekvador 39.55 Mbps
Kolombiya 39.74 Mbps
Bangladeş 39.85 Mbps
Meksika 43.84 Mbps
Nijerya 44.59 Mbps
Laos 45.85 Mbps
Mısır 46.71 Mbps
Endonezya 47.50 Mbps

Yukarıdaki tablo ise çok da şaşırtıcı değil diyebiliriz. Gelişmemiş veya gelişme aşamasında ülkelerdeki 5G bağlantı hızları, çok önemli seviyelerde düşük.

Peki Türkiye'deki 5G hızı ne olacak?

Başlıksız-1

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında 5G indirme hızını test etti. Yapılan test sırasında 5G indirme hızının 1870 Mbps seviyelerine kadar ulaşabileceği görüldü. Tabii bu hız seviyesi, kullanıcı sayısının artması ve genel kullanımın açılması ile ciddi anlamda düşecektir. Yine de Türkiye, 5G hızında kötü bir yerde olmayacaktır.

5G'nin Türkiye'deki Hızı Canlı Yayında Test Edildi [Video] 5G'nin Türkiye'deki Hızı Canlı Yayında Test Edildi [Video]

Türkiye'deki mevcut mobil indirme hızı ne durumda?

Bu içeriğimize kaynak olan Speedtest verilerine göre Türkiye'de mobil indirme hızı medyanı, 68.42 Mbps seviyesinde. Mevcut durumda en yüksek mobil indirme hızına sahip olan 60. ülkeyiz. 5G'nin kullanıma sunulması ile medyanımız 141.36 Mbps ve üzerine çıkarsa dünyadaki en hızlı mobil indirme hızına sahip olan ilk 20 ülkeden biri hâline geleceğiz. Peki sizce böyle bir durum yaşar mıyız?

5G İhalesi Sona Erdi! Hangi Şirket Kaç Frekans Aldı? Kaç Para Ödeyecek? 5G İhalesi Sona Erdi! Hangi Şirket Kaç Frekans Aldı? Kaç Para Ödeyecek?

Gördüğünüz gibi dünya 5G konusunda ikiye bölünmüş durumda. Kimi ülkeler gigabit hızlarla geleceği yaşarken, kimileri içinse 5G şimdilik sadece bir isimden ibaret. Türkiye'nin 1 Nisan 2026'da bu tablonun neresinde yer alacağını ise hep birlikte göreceğiz...

Türk Telekom Turkcell Vodafone

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Elektrikli Toyota C-HR Tanıtıldı: Bu Menzille Çok Satar!

Elektrikli Toyota C-HR Tanıtıldı: Bu Menzille Çok Satar!

Nano Banana, Artık Gemini Olmadan da Kullanılabiliyor (Nasıl Kullanacağınızı Anlattık)

Nano Banana, Artık Gemini Olmadan da Kullanılabiliyor (Nasıl Kullanacağınızı Anlattık)

Telefonunuzu Yeni Almış Gibi Hızlandırmanın 5 Yolu

Telefonunuzu Yeni Almış Gibi Hızlandırmanın 5 Yolu

ASUS'un Xbox Ally ve Xbox Ally X El Konsolları Türkiye'de Satışa Çıktı: İşte Fiyatları

ASUS'un Xbox Ally ve Xbox Ally X El Konsolları Türkiye'de Satışa Çıktı: İşte Fiyatları

Popüler Oyun Yapımcısından Küfrettiren Açıklama: "GTA 6 Keşke 100 Dolar Olsa!"

Popüler Oyun Yapımcısından Küfrettiren Açıklama: "GTA 6 Keşke 100 Dolar Olsa!"

iOS 26.1 Güncellemesiyle iPhone'lara Gelecek 10 Yeni Özellik

iOS 26.1 Güncellemesiyle iPhone'lara Gelecek 10 Yeni Özellik

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim