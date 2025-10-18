En Hızlı ve En Yavaş 5G İndirme Hızına Sahip Olan Ülkeler: Türkiye, Listenin Neresinde Olacak?

Türkiye'de 1 Nisan 2026'da kullanıma sunulacak olan 5G teknolojisi için geri sayım başladı. Peki biz yeni nesil mobil internete geçerken, dünyadaki diğer ülkeler ne durumda? Bu içeriğimizde 5G hızı konusunda zirvede olan ve en yavaş kalan ülkelere yakından bakacağız.

Şu sıralar hepimizin dilinde aynı tarih var: 1 Nisan 2026. O gün geldiğinde Türkiye, nihayet 5G teknolojisi ile tanışacak. Peki bu ne anlama geliyor? Sadece videoların daha hızlı inmesi mi, yoksa hayatımızda köklü bir değişim mi? Gelin bu sorunun cevabını aramadan önce bir bakalım, bizden önce bu yola çıkanlar neler yaşamış?

Bu içeriğimizde, 5G'nin nimetlerinden sonuna kadar faydalanıp internette adeta ışık hızına ulaşan ülkelerle, 5G'ye geçmiş olsalar da en düşük internet hızlarına sahip olan ülkeleri karşılaştıracağız. Böylece Türkiye'nin bu tabloda nerede yer alabileceğine dair bir fikir yürüteceğiz. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

En yüksek 5G bağlantı hızına sahip olan ülkeler:

Ülke 5G mobil indirme hızı Birleşik Arap Emirlikleri 624.87 Mbps Katar 508.49 Mbps Kuveyt 411.75 Mbps Brezilya 243.62 Mbps Bulgaristan 229.49 Mbps Bahreyn 227.59 Mbps Güney Kore 227.07 Mbps Brunei 194.18 Mbps Suudi Arabistan 191.40 Mbps Danimarka 178.51 Mbps

Yukarıdaki tablo, 5G indirme hızında Körfez ülkelerinin zirvede olduğunu görüyoruz. Henüz ortalama olarak 1 Gbps hız gören bir ülke yok ancak Birleşik Arap Emirlekli, 5G internet hızındaki en iyi ülke olarak karşımıza çıkıyor.

En düşük 5G bağlantı hızına sahip olan ülkeler:

Ülke 5G mobil indirme hızı Esvati̇ni̇ 19.64 Mbps Venezuela 25.37 Mbps Ekvador 39.55 Mbps Kolombiya 39.74 Mbps Bangladeş 39.85 Mbps Meksika 43.84 Mbps Nijerya 44.59 Mbps Laos 45.85 Mbps Mısır 46.71 Mbps Endonezya 47.50 Mbps

Yukarıdaki tablo ise çok da şaşırtıcı değil diyebiliriz. Gelişmemiş veya gelişme aşamasında ülkelerdeki 5G bağlantı hızları, çok önemli seviyelerde düşük.

Peki Türkiye'deki 5G hızı ne olacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında 5G indirme hızını test etti. Yapılan test sırasında 5G indirme hızının 1870 Mbps seviyelerine kadar ulaşabileceği görüldü. Tabii bu hız seviyesi, kullanıcı sayısının artması ve genel kullanımın açılması ile ciddi anlamda düşecektir. Yine de Türkiye, 5G hızında kötü bir yerde olmayacaktır.

Türkiye'deki mevcut mobil indirme hızı ne durumda?

Bu içeriğimize kaynak olan Speedtest verilerine göre Türkiye'de mobil indirme hızı medyanı, 68.42 Mbps seviyesinde. Mevcut durumda en yüksek mobil indirme hızına sahip olan 60. ülkeyiz. 5G'nin kullanıma sunulması ile medyanımız 141.36 Mbps ve üzerine çıkarsa dünyadaki en hızlı mobil indirme hızına sahip olan ilk 20 ülkeden biri hâline geleceğiz. Peki sizce böyle bir durum yaşar mıyız?

Gördüğünüz gibi dünya 5G konusunda ikiye bölünmüş durumda. Kimi ülkeler gigabit hızlarla geleceği yaşarken, kimileri içinse 5G şimdilik sadece bir isimden ibaret. Türkiye'nin 1 Nisan 2026'da bu tablonun neresinde yer alacağını ise hep birlikte göreceğiz...