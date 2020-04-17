30 Bin Kişinin Oyuyla En İyi Servis Sağlayıcıları Seçildi

Twitter üzerinde gerçekleştirdiğimiz tek soruluk bir anketle ev interneti için en iyi servis sağlayıcılarını sosyal medya kullanıcılarına sorduk. Ankete yaklaşık 30.000 kişi katılım sağladı ve yaklaşık 900 kişi yorumda bulundu. Hem oylar hem de yanıtlarla, Türkiye’nin en iyi evde internet hizmetlerini sosyal medya kullanıcıları seçti.

Salgın nedeniyle zorunlu olarak, mümkün olduğunca evlerimize kapandık. Bu süre ise zarfında internet, neredeyse elektrik kadar temel bir ihtiyaç haline geldi. Türkiye’de hizmet veren internet servis sağlayıcıları (İSS’ler) ise kullanıcıların taleplerine yetişmeye çalıştı. Ancak altyapılar bu ani yüklenme nedeniyle genel olarak neredeyse bütün kullanıcıların sorunlarla boğuşmasına neden oldu.

İndirme ve yükleme hızı ne olursa olsun, bir internet hizmetinde kullanıcıları memnun eden şey sadece ürünün kendisi değil. Müşteri hizmetleri gibi bileşenler de memnuniyet için çok önemli. Artık kullanıcılar, yüksek hızlar için teknik imkanların yetersiz olduğunu anlıyor, ancak bunu samimi bir şekilde rahatça ulaşabildikleri müşteri hizmetlerinden öğrenmek istiyorlar. Elbette teknik kapasitesi yüksek olan internet hizmetleri kullanıcıların gözünde büyük bir artı alıyor.

Tartışmaların ne durumda olduğu anlamak ve ev interneti için arayışta olanlara fikir vermek adına Webtekno Twitter adresi üzerinden bir anket gerçekleştirdik. Ankete 29.794 kişi tarafından oy, 903 kişi tarafından yanıt verildi:

Twitter’ın anket sınırlaması nedeniyle Türkiye’nin en büyük 3 servis sağlayıcısını ilk 3 seçenekte verdik. Diğer seçeneği ise söz konusu 3 firma dışındaki tüm servis sağlayıcılarını kapsayan genel bir seçenek olarak kaşımıza çıktı.

Sonuçlara göre Turkcell Superonline %43,4 oy oranı ile sosyal medya kullanıcılarına göre en interneti için en iyi seçenek olarak belirlendi. Hemen ardından oyların %28,3'ünü alan diğer internet servis sağlayıcıları geldi. Üçüncü sırada ise oyların %22’sini alan Türk Telekom yer alırken, sonuncu sırada ise 6,2’lik oy oranıyla Vodafone yer aldı. Ayrıca Vodafone, diğer seçeneği ile 3 büyükler dışındaki tüm servis sağlayıcılarının da gerisinde kaldı.

Sonuçları detaylandıralım: Diğer seçeneği için gelen yanıtlara göre, 3 büyükler dışındaki en iyi servis sağlayıcısı hangisi?

Anket kapsamında Diğer seçeneğine gelen oylar için tweete yanıt vermenizi talep etmiştik. Diğer seçeneğine oy veren kullanıcıların 894’ü se ankete yanıt vererek kendi favori servis sağlayıcısını belirledi. Doğrudan servis sağlayıcısının adını içeren yanıtlara göre 3 büyükler dışında en iyi servis sağlayıcıları da şöyle sıralandı:

Türknet: 33 yanıta 575 beğeni aldı

33 yanıta 575 beğeni aldı Turksat Uydunet: 25 yanıta 156 beğeni aldı

25 yanıta 156 beğeni aldı Millenicom: 3 yanıta 9 beğeni aldı

3 yanıta 9 beğeni aldı Netspeed: 2 yanıta 2 beğeni aldı

Yukarıdaki servis sağlayıcıları dışında daha yerel ve altyapı kiracısı konumundaki servis sağlayıcıları için fikir bildiren kullanıcı bulunmuyor. Örneğin Digiturk ya da Dsmart bünyesinde internet hizmeti alan kullanıcılardan “Diğer” seçeneğini işaretleyip yanıtlara bu şirketleri belirtene rastlayamadık.

Diğer seçeneğine karşılık olarak gelen yorum ve beğenilere bakacak olursak Turknet’in ilk sırada yer aldığını görüyoruz. Ardından oylara göre Turksat Uydunet ikinci sırayı alıyor. Millenicom ve Netspeed ise birbirlerine yakın etkileşim sayılarına sahip.

Anketin sınırlılıkları:

Yerel hizmet verdiği için kullanıcı sayısı yüksek olmayan servis sağlayıcıları için veri toplanmamıştır.

Twitter’ın anket yanıtlama sınırlamasından dolayı 3 büyük servis sağlayıcısı dışında kalan diğer servis sağlayıcıları tek bir seçenek üzerinden oy almış, bu oylar da etkileşim oranlarına göre sıralanmıştır.

Son olarak, Türk Telekom ve Turkcell Superonline müşteri temsilcilerinin düzenlediğimiz anketin yorumlar bölümündeki şikayetlere yanıt verdiklerini belirtelim. Oylama sonucu hakkındaki görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizlerle paylaşabilirsiniz.