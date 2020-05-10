Tüm Zamanların En İyi GTA San Andreas Modları

Efsane oyun serisi Grand Theft Auto’nun efsane oyunu GTA San Andreas, çoğu kişinin defalarca kez indirip tekrar tekrar oynadığı bir oyun. Eğer siz de oyunu yeniden oynamak istiyor ve nostalji yapmak istiyorsanız, sizler için derlediğimiz en iyi GTA San Andreas modları listemize göz atmak isteyebilirsiniz. Hoş Geldiniz.

Yılların eskitemediği bir oyun serisi olan Grand Theft Auto, hemen hemen her oyunuyla oyunculuk tarihine damgasını vurmuş ve birçok oyuncunun gözdesi olmuştur. Serinin en çok sevilen oyunları arasında birinciliğe oynayan Grand Theft Auto San Andreas da oyuncular tarafından defalarca indirilip oynanan bir oyun.

Nostalji sevenler ve GTA hayranları tarafından tekrar tekrar oynanan bu oyun modlarla daha eğlenceli oluyor. Sizler için derlediğimiz en iyi GTA San Andreas modları listesiyle oyunu tekrar oynarken daha keyifli bir oyun deneyimi geçirebilirsiniz.

GTA San Andreas modları nasıl yüklenir?

GTA San Andreas modları yüklemek için genellikle birden fazla yöntem bulunuyor. Bunun sebebi, modların türleri ve çeşitleri farklı olduğu için yüklenme şekilleri de farklı olabiliyor. Bu modların bazılarının yüklenme yöntemlerini klasör içerisindeki Readme isimli metin belgelerinden okuyabilirsiniz ancak birazdan paylaşacağımız modların çoğunu yüklemeniz için gerekli olan yöntem CLEO programı.

CLEO’nun son versiyonunu buraya tıklayarak indirin. Ardından San Andreas için gerekli olan yüklemeyi gerçekleştirin. Bu adımı yaptıktan sonra dosyalar otomatik olarak San Andreas klasörüne eklenecektir. Bunun ardından aşağıda CLEO ile yüklenebilecek modların dosyalarını GTA San Andreas klasörü içerisindeki CLEO klasörüne atarak modları yükleyebilirsiniz.

GTA San Andreas modları

Tuning Mod

Grand Theft Auto San Andreas’ın en sevilen özelliklerinden biri, otomobillere yapılan modifiye işlemleridir. Normalde oyundaki araçlara hidrolik ve çeşitli parçalar ekleyebiliyor veya rengini değiştirebiliyorsunuz. Bu mod ile birlikte artık araçlara daha fazla parça ekleyebiliyor, bu parçaları istediğiniz şekilde yerleştirebiliyorsunuz. Oyunun en sevilen özelliklerinden birini daha detaylı ve eğlenceli hale getiren modun indirme sayfasına buraya tıklayarak gidebilirsiniz.

Skin Selector

Carl Johnson hepimizin sevdiği bir karakter ancak yine de oyunu farklı karakterlerle oynamak isteyebilirsiniz. Bunun için Skin Selector isimli bu mod sizlere yardımcı oluyor. Mod basitçe anlatmak gerekirse bir menü içerisinden istediğiniz karakteri seçmenizi ve bu karakterin zayıf, şişman ya da kaslı olması gibi özellikleri seçmenizi sağlıyor. Bu mod ile Claude veya Sweet gibi karakterler de olabiliyorsunuz. Modun indirme sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

HD Weapons

Bu mod paketi, oyundaki silahların görünümünü değiştirerek silahları çok daha net ve çok daha güzel bir hale getiriyor. Oyundaki basit 2D silah modellemelerinin hepsi tamamen değiştiriliyor ve HD hale geliyor. Eğer oyundaki silahların görünümünü daha iyi hale getirmek istiyorsanız, bu modu kullanmanızı tavsiye ederiz. Listemizin ilerleyen sıralarında sizlerle paylaşacağımız FPS modu ile bu mod daha kullanışlı hale geliyor. Mod paketinin indirme sayfasına gitmek için buraya tıklayın.

Teleport Mod

İsminden de anlaşılabileceği üzere Teleport Mod isimli bu paket, oyunda istediğiniz yere anında ışınlanabilmenizi sağlıyor. Eğer görevler arasında uzun yolculuklar yapmak canınızı sıkıyorsa veya anlık olarak uzak bir alana gitmek istiyorsanız, bu modu indirebilirsiniz. Tek yapmanız gereken haritayı açmak ve gitmek istediğiniz yeri işaretlemek. Oyuna devam etmeye başladığınızda karakter otomatik olarak belirlenen alana ışınlanacaktır. İndirme sayfasına buraya tıklayarak gidebilirsiniz.

New Effects V1

Grand Theft Auto San Andreas’ın eski ve kalitesiz efektlerinden sıkıldıysanız, buradaki mod tam anlamıyla size göre. New Effects V1 modu oyundaki su, ışık, ateş, patlama gibi birçok efektin görünümünü değiştiriyor ve daha modern hale getiriyor. Bu şekilde San Andreas’taki efektler fazlasıyla güzel hale geliyor. New Effects V1 indirme sayfasına buraya tıklayarak gidebilirsiniz.

Wheels Pack

GTA San Andreas oldukça eski bir oyun. Dolayısıyla oyundaki araçları modifiye ederken karşınıza çıkan çeşitsizlikten sıkılmış olabilirsiniz. Wheels Pack isimli bu mod, oyundaki araçlarda kullanabileceğiniz yepyeni tekerlek tasarımlarını oyuna ekliyor. Bu modu yükledikten sonra yapmanız gereken tek şey San Andreas’ın tehlikeli sokaklarındaki modifiye dükkanlarından birine gidip aracınızın tekerleklerini değiştirmek. İndirme sayfasına buraya tıklayarak gidebilirsiniz.

Ghost Rider Mod

Eğer GTA San Andreas’ın klasik gidişatından sıkıldıysanız ve oyuna yeni bir soluk getirmek istiyorsanız, ruhunu şeytana satan ve alevler içerisinde dehşet dağıtan Ghost Rider siz olabilirsiniz. İsminden de anlaşılabileceği gibi bu mod, karakterinizi Ghost Rider’a dönüştürüyor. Sadece karakter değil, oyunda size özel olan motorunuz da alev alev yanıyor. Modun indirme sayfasına buraya tıklayarak gidebilirsiniz.

Holes From Bullets

GTA San Andreas’ın eski bir oyun olmasının bir başka dezavantajı da gerçekçiliği ileri derecede kötü etkileyen yetersiz efektler. Bunlara örnek olarak silah mermilerinin izlerinin çıkmaması gösterilebilir. Bu mod sayesinde artık ateş ettiğiniz yerlerde mermi delikleri oluşuyor. Bu da oyuna bir nebze de olsa gerçekçilik katıyor. Eğer modu indirmek isterseniz buraya tıklayarak indirme sayfasına gidebilirsiniz.

V Graphics

“Yerçekimsiz ortamda çilek yiyim ama muz tadı versin” diyenler için birebir olan bu mod, isminden de anlaşılabileceği gibi oyunun grafiklerini GTA V’in grafiklerine çeviriyor. Güzel bir texture moduyla birlikte çok daha güzel bir hale gelen bu mod, San Andreas haritasında GTA V grafikleriyle gezmenizi sağlıyor. Yukarıda verdiğimiz Skin Changer ve birkaç tane daha mod ile oyunu San Andreas haritasındaki GTA V’e çevirebilirsiniz. Modun indirme sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

GTA United

GTA United isimli bu mod, GTA San Andreas haritasının yerine GTA 3’ün veya GTA Vice City’nin haritasıyla oynayabilmenizi sağlıyor. Bu modla birlikte birçok binanın içine erişim sağlanıyor, eski oyunlardaki çeteler San Andreas’a ekleniyor ve bunun yanı sıra bu oyunların radyo istasyonları da araçlarda dinlenebiliyor. Oyuna yeni gizemler de ekleyen bu modu indirmek için buradaki siteye gidebilirsiniz.

Weapon Menu Mod

Bu mod kısaca oyunda hızlı bir şekilde istediğiniz bir silaha sahip olabilmenizi sağıyor. Eğer silah bulmakla veya çeşitli hile kodlarıyla uğraşmak istemiyorsanız, bu modu indirerek hızlı bir silah menüsü elde edebilirsiniz. Oyun içerisinde açabildiğiniz bu menü sayesinde oyundaki her silaha sahip olabiliyorsunuz. Modun indirme sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Iron Man Mod

Oyuna farklı bir soluk getiren modlardan bir diğeri olan Iron Man modu, San Andreas sokaklarında Iron Man zırhıyla gezebilmenizi sağlıyor. Modu yükledikten sonra oyun içinde IRONMAN kodunu yazarsanız zırh aktifleşiyor. Iron Man zırhıyla hızlıca uçabiliyor, çeşitli silahları kullanabiliyorsunuz. Modu indirmek için buraya tıklayarak indirme sayfasına gidebilirsiniz.

Skateboard Mod

San Andreas sokaklarında hep arabayla gezmek olmaz, biraz farklı şeyler denemek gerekiyor. İşte bu durumda da yardımınıza Skateboard Mod koşuyor. Bu mod, oyuna bir kaykay ekliyor ve kaykayla etrafta dolanabilmenize olanak sağlıyor. Ayrıca bu kaykay bir yakın dövüş silahı olarak da kullanılabiliyor. Modun indirme sayfasına buraya tıklayarak gidebilirsiniz.

Car Spawner

Hemen hemen tüm GTA oyunlarında bir araba çıkarmak için oldukça garip hile kodları girmek gerekir. Bu durumda hangi arabayı istediğinizi bulmak için çok fazla kod girmek zorunda kalabiliyorsunuz. Bu mod, oyun içerisinde her türlü araca bir menü ile ulaşabilmenizi ve kolayca araç çıkarabilmenizi sağlıyor. Dolayısıyla eğer oyunda dilediğiniz aracı kolayca çıkarmak istiyorsanız, buraya tıklayarak modu indirebilirsiniz.

Car Pack for San Andreas

Eğer oyundaki arabalardan sıkıldıysanız, oyundaki en iyi araba modlarından biri mod paketidir. Bu mod paketinde oyundaki hemen hemen bütün araçlar değiştiriliyor ve oyuna yeni araçlar da ekleniyor. Lamborghini, BMW, Mercedes gibi araçları kullanarak San Andreas’ta millete toz yutturmak istiyorsanız, buraya giderek modu indirebilirsiniz.

Parkour Mod

Bu mod sayesinde artık karakteriniz oldukça atletik bir hal alıyor. 60’tan fazla hareket yapmanızı sağlayan bu mod ile ön takla, ters takla, zıplayıp ters dönme gibi çeşitli parkur hareketleri yapabiliyorsunuz. Eğer bu modu indirmek istiyorsanız buraya tıklayarak modun indirme sayfasına gidebilirsiniz.

Portal Gun for GTA San Andreas

Oyuna farklı bir hava katıp Portal silahını San Andreas’a getirmek istiyorsanız aradığınız mod tam olarak bu. Portal silahıyla dilediğiniz gibi istediğiniz noktadan bir başka noktaya geçiş sağlayabilir, aynı zamanda yolda giden arabaları uçurmak gibi absürt şeyler yaparak eğlenebilirsiniz. Modun indirme sayfasına gitmek için buraya tıklayın.

GTA V HUD for San Andreas

Eski GTA oyunlarındaki silah değiştirme tarzı oldukça zor ve eski modaydı. GTA V’te bulunan daire şeklindeki silah seçme arayüzü, olayı daha da kolay hale getiriyor. İşte bu arayüzü San Andreas’a getirmek istiyorsanız, aradığınız mod bu. Bu mod ile aynı zamanda GTA V’te bulunan diğer arayüz özellikleri de GTA San Andreas’a ekleniyor. Modun indirme sayfasına buraya tıklayarak gidebilirsiniz.

San Andreas First Person Mod

Serinin beşinci oyunu Grand Theft Auto V ile gelen FPS yani birinci şahıs kamera açısı, birçok oyuncu tarafından fazlasıyla sevilmişti. Bu kamera açısını GTA San Andreas’a getiren bir mod arıyorsanız, buraya tıklayarak San Andreas First Person Mod isimli modu indirebilirsiniz.

En iyi GTA San Andreas modları listemizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Eğer sizlerin de GTA San Andreas oynarken kullandığınız modlar varsa bunları yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bu ve bunun gibi oyun yazılarımızın devamı gelecek, kaçırmamak için bizleri takipte kalın.