En eski insan alışkanlıklarından olan günlük tutmak teknoloji ile çok daha kolay ve gelişmiş hâle geldi. Peki şu anda günlük tutmak için kullanabileceğiniz en iyi mobil uygulamalar neler?

Çok eski zamanlardan beri insanlarda gördüğümüz günlük tutmak, hem zihinsel sağlığı destekleyen hem kişisel gelişime katkı sağlayan hem de çok daha düzenli bir yaşama sahip olmamıza olanak tanıyan bir alışkanlık. Teknolojinin gelişimiyle de günlük tutmak çok daha kolay hâle geldi. Peki şu anda kullanabileceğiniz en iyi günlük tutma uygulamaları neler?

Bu içeriğimizde Android veya iOS cihazınızdan kullanabileceğiniz 6 günlük tutma uygulamasına bakacağız. Sadece düşüncelerinizi yazıya dökme değil, aynı zamanda planlama yapma, ruh hâlinizi takip etme, yaptıklarınızı hatırlama ve çok daha fazlası bu uygulamalar yoluyla mümkün hâle gelecek.

En iyi günlük tutma uygulamaları

Apple'ın Günlük uygulaması

Daylio

Day One

Diaro

Diarium

Reflectly

Apple’ın Günlük uygulaması

Apple, 2 yıl önce tanıttığı iOS 17 ile iPhone’lara “Günlük” ismini verdiği yepyeni bir uygulama getirmişti. Eğer bir iPhone sahibiyseniz ekstra herhangi bir uygulama indirmenize gerek yok. Direkt olarak Apple’ın sunduğu “Günlük” uygulamasını tamamen ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz.

iPhone’ların günlük uygulaması, o gün neler yaptığınızı yazma, planlama yapma, fotoğraf, video ve ses kaydı ekleme, anılar arasında dolaşma, özel etkinlikler ekleme, günlük önerileri gibi her biri birbirinden kullanışlı özelliklere sahip.

Daylio

Daylio, hem iOS hem de Android’den kullanabileceğiniz bir mikro günlük uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Ücretsiz deneyebildiğiniz bu uygulamada, tek bir satır yazmadan size özel günlük tutabiliyorsunuz. Ruh hâlinizi seçme, gün boyu yaptığınız aktiviteleri ekleme, notlar ekleme gibi özellikleri var. Uygulama da istatistikler tutarak huylarınızı daha iyi anlamanızı sağlıyor.

Day One

13 milyonu aşkın kullanıcıya sahip ve Apple’ın yılın en iyi uygulamalarından biri olarak seçtiği Day One, her alanda en iyi günlük uygulamalarından biri. Tamamen size özel bir deneyim sunan Day One’da geleneksel tarzda günlük tutma, ses, video veya fotoğraf ekleme, günlük istatistiklerinizi tutma ve bunların hepsini güvenli şekilde yapma gibi birçok avantaj mevcut.

Diaro

Diaro; etkinliklerinizi, randevularınızı, deneyimlerinizi, düşüncelerinizi, hislerinizi, sırlarınızı ve daha fazlasını gün içinde kaydetmenize olanak tanıyan, bunlara ek olarak da fotoğraf, video yükleme ve şifre koruması koyma gibi imkânlar sunan bir uygulama. Çok basit bir kullanıma sahip olması da en büyük avantajlarından.

Diarium

İster iOS ister Android üzerinden kullanabildiğiniz Diarium, tüm değerli anılarınızı tek bir yerde toplamanızı sağlayan bir günlük tutma uygulaması. Diarum’da; video, fotoğraf, konum, kişi ekleme gibi özellikler var. Çapraz platform desteği konusunda da çok iyi. Yani ne tür cihazda olursanız olun vadettiği şeylerin hepsini sunuyor.

Reflectly

Son önerimizi ise Reflectly. Bu uygulama, ruh hâlinizi takip etmek ve mutluluğunuzu artırmak için düşüncelerinizi kaydetmenizi sağlayan bir günlük tutma uygulaması. Üstelik yapay zekâ desteği de var. Size her gün düşünmeyi teşvik eden sorular sorabiliyor. Böylece çok daha kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.

refle

Şu anda kullanabileceğiniz en iyi günlük uygulamalarından bazıları bu şekildeydi. Siz de ihtiyaçlarınıza göre yukarıdaki uygulamalardan birini kullanabilir ve dertlerinize cebinize sığacak bir ortak bulabilirsiniz.