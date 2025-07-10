Türkiye’de en çok tercih edilen, güvenilir ve kullanıcı dostu en iyi haber uygulamalarını listeledik. Gündemi yakalamak için ideal olan bu 11 uygulama ile dünyadan ve Türkiye’den haberleri kaçırmayın!

Günümüzde haber okumak için gazete veya televizyona bağımlı kalmak zorunda değiliz. Zaten artık gazete ve televizyon, eskisi kadar popüler değil. Akıllı telefonlarınıza indireceğiniz birkaç uygulama sayesinde hem yerel hem de dünya gündemini anbean takip edebilirsiniz. Üstelik bu uygulamalar, ihtiyacınıza göre özelleştirilebilir bildirimler, tematik haberler ve analizler de sunuyor. Peki en iyi haber uygulamaları hangileri?

Biz de bu içerikte Türkiye’de en çok kullanılan, güvenilir ve kullanıcı dostu haber uygulamalarını bir araya getirdik. Listemizdeki uygulamaların büyük çoğunluğu ücretsiz olarak kullanılabiliyor ve Türkçe dil desteği sunuyor. Şimdi gelin, sizi gündeme bağlayacak bu uygulamalara yakından bakalım.

İşte kolayca kullanabileceğiniz en iyi haber uygulamaları:

Mynet Haber

Onedio

Bundle

BBC

Google Haberler

The Economist

Anadolu Ajansı

Memur 365

NTV

Sözcü

Reuters

Yukarıda sıraladığımız haber uygulamaları, Türkiye’de milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor. Her biri farklı özellikleriyle öne çıkıyor ve gündemi kaçırmamanız için oldukça uygun. Gelin şimdi bu uygulamaların detaylarına bakalım.

Mynet Haber

Webtekno'nun da sahibi olan MediaZone bünyesinde çalışmalarını sürdüren Mynet Haber, Türkiye'nin en köklü çevrim içi haber platformlarından biri olarak hizmet vermeye devam ediyor. Magazinden ekonomiye kadar geniş bir yelpazede haber sunan platform, basit ve hızlı bir arayüze sahip.

Onedio

Türkiye'nin en büyük sosyal içerik platformlarının başında gelen Onedio, tıpkı Mynet gibi Mediazone bünyesinde çalışmalarını sürdürüyor. Onedio mobil uygulaması ile gündemi takip ederken birbirinden eğlenceli testlere göz atabilir, gündemi takip ederken kafaınızı da boşaltabilirsiniz.

Bundle

Türkiye’de oldukça popüler olan Bundle, kullanıcılarına kişiselleştirilmiş bir haber akışı sunuyor. Hem yerel hem de küresel kaynaklardan içerikler derleyerek gündemi kolayca takip etmenizi sağlıyor. Yayımlanan tüm haberler içerisinde boğulmak yerine kendinize uygun kaynak ve haber kategorilerini seçebilir, bu sayede hem daha az bildirim alabilir hem de daha az zaman kaybı yaşayabilirsiniz.

BBC

Dünya gündemini yakından takip etmek isteyenler için ideal. BBC, tarafsız haberciliği, detaylı analizleri ve kaliteli içerikleriyle öne çıkıyor.

Google Haberler

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın hayata geçirdiği Google Haberler, ilgi alanlarınıza göre özelleştirilmiş bir akış sunuyor. Türkçe desteği ve kapsamlı kaynak çeşitliliği ile öne çıkıyor.

The Economist

Özellikle ekonomi ve politika alanında derinlikli analizler isteyenler için birebir. The Economist, küresel ölçekte saygın bir yayın. Ayrıca sınırlı da olsa Türkçe içerik desteği de sunuyor.

Anadolu Ajansı

Türkiye’nin resmî haber ajansı olan Anadolu Ajansı, son dakika gelişmeleri ve resmî açıklamalar için başvurulacak en popüler kaynaklardan biri.

Memur 365

Kamu çalışanlarının yakından takip ettiği Memur 365, özellikle memurlar için maaş, atama ve mevzuat haberlerini anında sunuyor. Hem gündemi hem kamudaki iş ilanlarını takip etmek isteyen kullanıcılar için ideal.

NTV

Türkiye’nin önde gelen haber kanallarından biri olan NTV, canlı yayın, son dakika, spor ve ekonomi haberleriyle güçlü bir uygulamaya sahip.

Sözcü

Özgün ve eleştirel haberciliğiyle tanınan Sözcü, özellikle politika ve gündem haberlerinde iddialı. Mobil uygulamasıyla kolay erişim sunuyor.

Reuters

Küresel ölçekte güvenilirliğiyle bilinen Reuters, ekonomi, finans ve dünya haberlerinde hızlı ve tarafsız bir kaynak olarak öne çıkıyor.

Gündemi anbean takip etmek, doğru ve güvenilir bilgilere ulaşmak için bu en iyi haber uygulamaları tam da ihtiyacınız olan çözümler sunuyor. Siz de ilgi alanınıza uygun olanı seçip hemen indirerek Türkiye’den ve dünyadan gelişmeleri kaçırmadan takip edebilirsiniz. Peki, sizin favori haber uygulamanız hangisi? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın!