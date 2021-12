Oyun sektörü gün geçtikçe oyunculara yeni oyun türleri tanıtıyor. MMORPG'ler ise yıllardır hayatımızda olan oyunlar. Günümüzde popülerliğini kaybetseler de hala büyük bir oyun kitlesi bulunan MMORPG'lerin en iyilerini sizler için listeledik.

MMORPG, kelime olarak Massive Multiplayer Online Role Playing Game anlamına geliyor. Yani büyük haritalara sahip çok oyunculu, çevrimiçi oynanabilen rol yapma oyunlarına MMORPG adı veriliyor. Her ne kadar günümüzde en popüler oyun türü MMORPG olmasa da, türün hayranları yadsınamayacak kadar çok.

Arkadaşlarınızla birlikte devasa haritalarını keşfedebileceğiniz, yeni karakterler oluşturup farklı yetenekler deneyebileceğiniz, toplu olarak raid görevlerine gidip büyük boss’lar kesebileceğiniz birçok MMORPG oyunu mevcut. Fazlaca vakit ve bazen de para isteyen bu oyunların hepsini denemek oldukça zor ve zahmetli. Bu sebeple biz de okuyucularımız için bu MMORPG oyun tavsiyesi listesini oluşturduk.

İnternet üzerinden arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz MMORPG tavsiyeleri

Guild Wars 2

Skyforge

Trove

Neverwinter

Eve Online

Blade & Soul

Lord of the Rings Online

Black Desert Online

Tera

World of Warcraft

Star Wars the Old Republic

Farklı bir hikaye yapısına sahip Guild Wars 2

Çıkış tarihi: 2012

Geliştirici: ArenaNet

Platformlar: MacOS, Microsoft Windows, Klasik Mac OS

Devasa açık dünya haritası ve diğer MMORPG’lerden kendini ayıran yapısı ile Guild Wars 2, türün diğer oyunlarına göre daha az görev barındırıyor. Ana ve büyük bir hikaye yerine mini hikayelerden oluşan Guild Wars 2, birbirini takip eden bölümler halinde bir hikayeye sahip. Oyunun ana hali tamamen ücretsiz, bir kuruş dahi harcamadan oyunun düşük seviyeli maceralarına katılabilirsiniz. Ancak hemen hemen her MMORPG’de olduğu gibi oyunun tamamına erişmek için, çıkan ek paketlerini satın almanız gerekiyor.

Eşsiz sınıf sistemi ile Skyforge

Çıkış tarihi: 2015

Geliştirici: Allods Team, Obsidian Entertainment

Platformlar: PlayStation 4, Microsoft Windows, Nintendo Switch, Xbox One

Skyforge, benzersiz sınıf sistemi, mükemmel erken oyun ve eşsiz dünya kombinasyonu sayesinde en iyi MMO'lardan biri olarak sayılıyor. Klasik yetenek ağaçlarının dışına çıkarak oyuncuyu denemeye ve kişisel keşfe teşvik eden Skyforge, oyuncusuna farklı oyun deneyimleri sunuyor. İlk seviyelerde oyuncuya oldukça çeşitli ve ilginç bir deneyim sunan Skyforge, görevlerin nasıl yapılacağına dair birçok seçenek de sunuyor. Skyforge’un doğrusal hikayesinin yanı sıra, oyunun büyük haritasında ekibinizle keşif yapabilir, güçlü boss’lar kesebilirsiniz.

Piksel görünümünü farklı bir türe taşıyan Trove

Çıkış tarihi: 2015

Geliştirici: Trion Worlds

Platformlar: PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, MacOS, Microsoft Windows, Klasik Mac OS, Mac OS

Trove, genellikle Minecraft’a benzetilen en iyi oyunlardan biri olarak kabul ediliyor. Aksiyon odaklı bir MMORPG olan Trove’da birçok çeşitli biome keşfedebilir, kendi üssünüzü inşa edebilir, silahlarınızı craftlayabilir ve arkadaşlarınızla birlikte zindandan zindana koşabilirsiniz. Ağırlıklı olarak PVE olarak geçen Trove’un bomba patlatmak üzerine bir PVP modu da bulunuyor. Bünyesinde oldukça kalabalık ve kendini oyuna adamış oyuncular barındıran Trove, topluluğu sayesinde gün geçtikçe gelişiyor.

DND tarzı bir MMORPG: Neverwinter

Çıkış tarihi: 2013

Geliştirici: Cryptic Studios

Platformlar: PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows

Tematik olarak Dungeons & Dragons tarzında olan Neverwinter, bu masa oyunundaki yerleri, sınıfları, büyüleri ve yetenekleri masa oyunundan alıp dijital ortama getiriyor. Oyunun piyasaya sürülmesinden bu yana, barbarların ve rahatsız edici sıcakların olduğu Icewind Dale gibi topraklara götüren birçok ücretsiz ek paket yayınlandı. Çoğunlukla doğrusal bir görev çizgisinde devam eden Neverwinter’ı oynamak ücretsiz olsa da oyunda ilerledikçe ücretsiz oynamak zorlaşıyor.

Fazla gerçekçi bir MMO: Eve Online

Çıkış tarihi: 2003

Geliştirici: CCP Games

Platformlar: MacOS, Microsoft Windows, Linux, Klasik Mac OS

Madencilik, ekonomi, ihanet içeren görevler ve bin kişilik uzay savaşlarını bünyesinde bulunduran Eve Online’ın New Eden evreni, muhtemelen var olan en oyuncu odaklı MMO’lardan biri. Fazlaca gerçekçi olan Eve Online’da bazı savaşlar haftalar sürebiliyor. Dışarıdan bakıldığında öğrenmesi dünyanın en kolay oyunu olarak gözükmüyor ancak imkansız da değil. Oyunun detayları ve evrenin gerçekliği, Eve Online’ı çoğu MMORPG’den ayırıyor.

Karmaşık görünümlü dünyasıyla Blade & Soul

Çıkış tarihi: 2012

Geliştirici: NCSoft

Platformlar: Android, Microsoft Windows

Blade & Soul, Kore fantezi dövüş sanatları temalı bir MMORPG. Oyunun Hyung Tae Kim’in görsel tarzından esinlenen karmaşık bir şekilde tasarlanmış dünyası, oyuncuların ilgisini çekmeye yetiyor. Birçok farklı ırk ve sınıfın bulunduğu Blade & Soul’da ister çeşitli zindanları tamamlamak için arkadaşlarınızla takımlar kurabilir, isterseniz de diğer oyuncularla PvP yaparak gücünüzü herkese kanıtlayabilirsiniz. Klasik bir MMORPG mantığında ilerleyen Blade & Soul, Kore kültürünü seven oyuncular için birebir.

Tolkien'in sevilen evreninden Lord of the Rings Online

Çıkış tarihi: 2007

Geliştirici: Standing Stone Games, Turbine

Platformlar: MacOS, Microsoft Windows, Mac OS

Tolkien'in Orta Dünyası, bir MMO için mükemmel bir ortam oluşturuyor. Çoğu MMORPG’de bulunan ırklar, sınıflar, mekanlar ve hatta güçlü boss’lar, Yüzüklerin Efendisi’nin dünyasında hali hazırda bulunuyor. İnsan, elf, cüce ya da hobbit olarak oynayabileceğiniz Lord of the Rings Online’da Ent’lerle tanışabilir, Moria madenlerinde kaybolabilir ya da Rohan’da uzun yolculuklara çıkabilirsiniz.

Oyuna gelen genişletmeler, kitapları takip ederek hikayeyi ilerletiyor ve oyuna yeni savaş mekanikleri ekliyor. Tolkien’in dünyasını ilk elden deneyimlemeyi isteyen Yüzüklerin Efendisi hayranı oyuncular için biçilmiş kaftan olan Lord of the Rings Online, oynaması ücretsiz bir oyun.

İpek yolunda geçen bir serüven: Black Desert Online

Çıkış tarihi: 2014

Geliştirici: Pearl Abyss

Platformlar: PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox X ve S Serisi, iOS, Android, Microsoft Windows

Black Desert Online, orijinal MMO'yu yeniden düzenlemek ve oyuna yeni bir soluk getirmek için 2018'de bir grafik düzenlemesi aldı. Çok fazla aksiyonun bulunduğu Black Desert Online, sakin bir MMO arayanların seçmemesi gereken bir oyun. Öğrenmesi ve oynaması zor bir oyun olan Black Desert Online, daha önceden MMORPG deneyimi olanların çok daha kolay çözdüğü ve oynadığı bir oyun. Kılıç dövüşleri, kaos ve gerçekten çok büyük bir açık dünya haritası istiyorsanız ve bu zorluğa katlanabilirseniz, Black Desert Online tam size göre.

Ayrıntılı modellemeleri ve karakter tasarımları ile Tera

Çıkış tarihi: 2011

Geliştirici: Krafton

Platformlar: PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox X ve S Serisi, Microsoft Windows

Genellikle aksiyon MMO'larının zirvesi olarak anılan Tera, oyuncularına en hızlı ve dramatik dövüşleri sunmaya devam ediyor. Oyunun beceriye dayalı dövüş mekaniğinin temelinde, farklı oyun stilleri ve yeteneklere sahip çeşitli ırklar ve sınıflar yer alıyor. Karakter yaratma ekranı ile öne çıkan Tera, görsel olarak karakterinizi tamamen özelleştirilmiş şekilde oluşturmanızı sağlıyor. Oldukça başarılı ve ayrıntılı modellemeler ve animasyonlara sahip Tera, oyuncusuna adeta canlı bir dünya sunuyor.

MMORPG oyuncuları tarafından en sevilenlerden biri: World of Warcraft

Çıkış tarihi: 2004

Geliştirici: Blizzard Entertainment

Platformlar: MacOS, Microsoft Windows, Mac OS

On yılı aşkın bir süredir dünyanın en popüler MMORPG oyunu olan World of Warcraft, MMO denince akla gelen ilk isimlerden. Uzun saltanatı boyunca ilk sürümünden epey ileriye giden World of Warcraft’ta yeni sınıflar, ırklar, grafik revizyonları ve yepyeni kıtalar bulunuyor. Modern MMO tarzını inşa eden bu oyunda açık dünyada dolaşabilir, güçlü bossları kesebilir, hatta NPC’lerinizi kendi maceralarına gönderebilirsiniz.

Star Wars sevenlerin favori MMO'larından: Star Wars: The Old Republic

Çıkış tarihi: 2011

Geliştirici: BioWare, Electronic Arts, Bioware Austin LLC

Platformlar: Microsoft Windows

Yüzüklerin Efendisi gibi kurulu bir düzeni, ırkları ve sınıfları halihazırda bulunan evrenlerden biri olan Star Wars’un MMORPG’si, günümüzün en iyi MMORPG’lerinden biri olarak sayılıyor. İmparatorluk ve Cumhuriyet arasında bölünmüş sekiz farklı sınıftan seçebileceğiniz karakterlerin her birinin ayrıntılı, dramatik bir hikayesi var. Klasik bir MMORPG’den çok daha derin hikayelere sahip olan Star Wars: The Old Republic’te, arkadaşlarınızla birlikte operasyonlara katılabilir, devasa büyüklükte gezegenleri keşfedebilir ya da PvP yapabilirsiniz. Oyun ücretsiz olarak oynanabilmesine rağmen, son seviyeye gelebilmek ve bazı oyun içi içeriğe ulaşabilmek için aylık olarak Star Wars: The Old Republic’e abone olmanız gerekiyor.