Geliştirilen yeni bir eklenti sayesinde tarayıcı üzerinde Steam'de gezinirken hangi oyunun Game Pass'te olduğunu görebileceksiniz.

Daha önce herhangi bir oyunu Steam’de satın aldıktan hemen sonra zaten Game Pass'te olduğunu fark edip hayıflandınız mı? Artık yeni bir eklenti sayesinde böyle sürprizlerle karşılaşmak zorunda değilsiniz.

"Is It On Game Pass?" adlı yeni bir tarayıcı uzantısı, Steam’de gezindiğiniz sırada bir oyunun Xbox Game Pass’te olup olmadığını size anında gösteriyor. Bu eklenti için şimdilik Chromium veya Firefox tabanlı bir tarayıcı kullanıyor olmanız gerekiyor ama hem oyun sayfalarına hem de arama sonuçlarına güzelce entegre edilmiş durumda.

Eklenti ile birlikte Steam böyle görünüyor:

Ayrıca sadece Game Pass kontrolüyle kalmıyor, gg.deals sitesi üzerinden o oyunun farklı mağazalardaki fiyatlarını da karşılaştırıyor. Yani hem zamandan tasarruf ediyorsunuz hem de paranız cebinizde kalıyor.

Uzantıyı Reddit kullanıcısı Orion_DEIL geliştirmiş. Şu anda Chrome Web Store ve Firefox eklenti mağazasında indirilmeye hazır. Yani Edge, Brave, Zen ve Chrome gibi tarayıcılarda kullanabilirsiniz.