Son yıllarda geliştirilmiş en işe yarar teknolojilerden biri olarak kabul edilen robot süpürgeler sayesinde oturduğunuz yerden bütün evinizin süpürülerek tertemiz olduğunu izleyebilirsiniz. Temizlik derdinden kurtulmak isteyenler için her bütçeye uygun en iyi robot süpürgeleri listeledik ve kısaca ürünlerin öne çıkan özelliklerinden bahsettik.

Medeniyeti inşa edip de kendimize modern evler yapmaya başladığımızdan beri hepimizin ortak derdi temizlik. Temizlik sektörü, hakkında en çok Ar-Ge çalışması yapılan alanların başında geliyor. Bu çalışmalar teknoloji ile birleşince ise karşımıza gerçekten devrim niteliğinde bir cihaz olan robot süpürgeler çıkıyor. Son yıllarda sayısı giderek artan ve fiyatları oldukça uygun fiyata inen pek çok robot süpürge modeli var.

Elbette tüm ürünlerde olduğu gibi robot süpürgelerde de ürünün özelliklerine bağlı olarak oldukça geniş bir fiyat yelpazesi ile karşılaşıyoruz. Bazı özellikler gerçekten lüks gibi görünebilir ancak bazılarına sahip olmazsınız gerçekten üzülebilirsiniz. Artık temizlikle uğraşmak istemiyorum diyenler için her bütçeye uygun en iyi robot süpürgeleri listeledik ve kısaca ürünlerin öne çıkan özelliklerinden bahsettik.

Her bütçeye uygun robot süpürge tavsiyeleri:

roborock S7 Robot Süpürge

Anker Eufy Robovac X8 Robot Süpürge

Viomi S9 UV Robot Süpürge

Yeedi Vac Station Akıllı Çöp İstasyonlu Robot Süpürge

Mamibot ExVac 680S Smarteye Robot Süpürge

Dreame D9 Robot Süpürge

iRobot Roomba i3 Robot Süpürge

Xiaomi Mijia 1C Robot Süpürge

Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro

Anker Eufy RoboVac G30 Robot Süpürge

Güçlü ve sessiz: roborock S7 Robot Süpürge

roborock S7 Robot Süpürge çift fonksiyona sahip bir ürün. Yani yerleri hem süpürüyor hem de siliyor. 2500 Pa güçte 180 dakika boyunca kesintisiz çalışabiliyor. 470 ml toz haznesi ve 300 ml su tankı sayesinde uzun süre hiç ilgilenmeseniz bile çalışmaya devam edecektir. 67 dB ses seviyesi ise günün her saatinde huzurlu bir şekilde çalıştırmanızı sağlıyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

İki kat güce ulaşın: Anker Eufy Robovac X8 Robot Süpürge

Anker Eufy Robovac X8 Robot Süpürge tam 2000 Pa gücünde çalışarak çift fonksiyonlu hizmet veriyor. Yani yerleri hem süpürüyor hem de siliyor. Çift türbin ayarında çalışma gücü tam iki katına çıkıyor. 180 dakika kesintisiz çalışabilen ürün, dakikada 1 metrekare alan temizliyor. Akıllı haritalama özelliği sayesinde çok katlı evlerde bile kullanılabilir. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Saatlerce çalışabilir: Viomi S9 UV Robot Süpürge

5200 mAh bataryaya sahip olan Viomi S9 UV Robot Süpürge, 6 saatte tamamen şarj olduktan sonra 220 dakika boyunca kesintisiz bir şekilde çalışabiliyor ve 2 cm yüksekliğindeki engellerden kolayca atlayabiliyor. 3 litrelik toz haznesi sayesinde uzun süre hiç ilgilenmeniz gerekmez. 67 dB ses seviyesi ise günün her saatinde huzurlu bir şekilde çalıştırmanızı sağlıyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Tam 3 fonksiyon: Yeedi Vac Station Akıllı Çöp İstasyonlu Robot Süpürge

Yeedi Vac Station Akıllı Çöp İstasyonlu Robot Süpürge belki de listemizdeki en ilginç ürünlerden bir tanesi çünkü 3 fonksiyona sahip; evi siliyor, süpürüyor ve çöp istasyonu sayesinde toz haznesini temizleyebiliyor. Tam 3000 Pa gücünde çalıştığı için temizliği konusunda hiçbir şüpheniz olmasın. Kendi mobil uygulaması üzerinden tüm işlemleri uzaktan yapabilirsiniz. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Uzaktan kumandalı kontrol: Mamibot ExVac 680S Smarteye Robot Süpürge

Mamibot ExVac 680S Smarteye Robot Süpürge de çift fonksiyonlu ürünlerden bir tanesi. Yani yerleri hem süpürüyor hem de siliyor. 2600 mAh batarya gücü sayesinde tüm evi kesintisiz bir şekilde temizleyebilir. Ürünün yanında Wi-Fi+U bağlantılı bir kumanda ile birlikte geliyor. Yani tam anlamıyla yerinizden kalkmadan tüm evi temizleyebilirsiniz. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

4 farklı güç modu: Dreame D9 Robot Süpürge

Yerleri hem silen hem de süpüren çift fonksiyonlu bir ürün olan Dreame D9 Robot Süpürge, 4 farklı güç modu sayesinde hijyen konusunda içinizin rahat olmasını sağlıyor. 570 ml toz kabı ve 270 ml akıllı su tankı sayesinde tek seferde 200 metrekare alanı temizleyebiliyor. Farklı silme modları ile yere dökülen her şeyin temizlendiğinden emin olursunuz. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

İddialı ürünlerden: iRobot Roomba i3 Robot Süpürge

Robot süpürge sektörünün iddialı isimlerinden olan iRobot firmasının Roomba i3 Robot Süpürge modeli, Reaktif Sensör Teknolojisi sayesinde çalışma sırasında robotun sıkışma ve takılma gibi tüm olumsuz durumlarını ortadan kaldırıyor. 60 dB ses seviyesinde 75 dakika boyunca kesintisiz çalışan ürün, iRobot Genius Yapay Zeka Platformu üzerinden kontrol edilebiliyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Geniş toz haznesi: Xiaomi Mijia 1C Robot Süpürge

Teknoloji dünyasını sarsan Xiaomi markası, Mijia 1C Robot Süpürge modeliyle temizlik teknolojilerinde de iddialı olduğunu ortaya koyuyor. 2500 Pa gücünde çalışan ürün, hijyen konusunda aklınızdaki tüm soru işaretlerini gideriyor. Yerleri hem silen hem de süpüren çift fonksiyonlu ürünün 600 ml toz haznesi ve 200 ml su tankı kapasitesi bulunuyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Kesintisiz temizlik: Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro

Xiaomi markasının alternatif robot süpürge modellerinden biri olan Mi Robot Vacuum Mop Pro da çift fonksiyonlu ürünlerden bir tanesi. Yani yerleri hem süpürüyor hem de siliyor. 2100 Pa çalışma gücü sayesinde yerlerin temizliğinden emin olmanızı sağlıyor. 2 cm yüksekliğinde tüm engelleri aşabildiği için kesintisiz temizlik sunuyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Düşük fiyat, yüksek performans: Anker Eufy RoboVac G30 Robot Süpürge

Listemizdeki en uygun fiyatlı ürün olan Anker Eufy RoboVac G30 Robot Süpürgenin özellikleri hiç de küçümsenecek gibi değil. 2000 Pa gücünde çalışıyor, BoostIQ teknolojisi ile akıllı temizlik sağlıyor, şarjı azaldığı zaman kendi kendine şarj ünitesine dönüyor ve yol sensörü sayesinde tüm zeminlerde başarılı bir temizlik sunuyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Oturduğunuz yerden evinizi tertemiz yapacak her bütçeye uygun en iyi robot süpürge modellerini listeledik ve kısaca ürünlerin öne çıkan özelliklerinden bahsettik. Listemizdeki ürünlerin fiyatları, farklı alışveriş sitelerinde yer alan farklı kampanyalara göre değişiklik gösterebilir.