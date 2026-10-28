Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Alışveriş yaparken uygun fiyatlı ve gerçekten işlevsel ürünler bulmakta zorlanıyorsanız doğru yerdesiniz.

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Amazon'da hâlâ 500 TL'nin altında satın alabileceğiniz, günlük hayatı kolaylaştıran teknolojik aksesuarlardan ev ürünlerine kadar birçok seçenek bulunuyor. Biz de hem fiyat-performans açısından öne çıkan hem de kullanıcıların beğenisini kazanan bu ürünleri sizler için bir araya getirdik.

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500 TL ve altı ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

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Bütçe dostu ürünleri bulabileceğiniz bazı kategoriler:

Sizin için seçtiğimiz uygun fiyatlı ürünler ise şöyle:

Juo Type-C Hızlı Şarj ve Data Kablosu

Juo kablo, 40 Gbps’ye kadar veri aktarımını destekleyen Thunderbolt bağlantısıyla büyük dosyaları hızlıca taşıyabilir. Aynı zamanda kablo sayesinde uyumlu cihazlar arasında yüksek çözünürlüklü görüntü aktarımı yapabilirsiniz.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Aula AK205 Türkçe Q Klavye

Aula AK205, 105 tuşlu tam boy Türkçe Q dizilimi sayesinde sayısal tuş takımından vazgeçmiyor. Üstelik 10 milyon tıklama ömrüne sahip tuşları ve sıvı sıçramalarına dayanıklı yapısıyla günlük kullanım için oldukça ideal.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

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Rampage Pulsar Pro XXL Gaming Mouse Pad

Rampage Pulsar Pro'nun yıpranmaya ve soyulmaya karşı dayanıklılık sağlayan dikişli kenarları bulunuyor. Oyunlardaki verimim artsın ve cebimden de çok para çıkmasın diyorsanız listemizdeki bu önerimize göz atabilirsiniz.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Logitech M171 Kablosuz Mouse

Logitech M171, kablosuz mouse arayanların işini fazlasıyla görebilecek modellerden. 2.4 GHz bağlantısıyla 10 metreye kadar kablosuz kullanım sunan mouse, her iki elle kullanıma uygun. Tek bir AA pille 12 aya kadar çalışabilmesi de bir diğer artısı.

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Juo Type-C Mikrofonlu Kablolu Kulak İçi Kulaklık

Juo kulaklığın gürültü engelleme desteği çevredeki sesleri azaltırken dahili mikrofon da görüşmelerde daha net iletişim kurmanıza yardımcı oluyor. Kablolu yapısı sayesinde şarj derdi de ortadan kalkıyor. Type-C bağlantısı sayesinde akıllı telefon, tablet, oyun konsolu ve bilgisayarlarda çalışabiliyor.

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Busstier Universal Pil Test Cihazı

Hangi pilin hâlâ iş gördüğünü anlamak için tek tek cihazlarda denemek yerine Busstier dijital pil test cihazını kullanabilirsiniz. AA, AAA, C, D, N, 9V ve 1.55V düğme pillerle uyumlu olan cihaz, pilin durumunu dijital ekranı üzerinden kolayca görmenizi sağlıyor.

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Telvesse Araç İçi Telefon Tutucu

Özellikle sürüş sırasında navigasyon kullanan veya telefonunu göz hizasında konumlandırmak isteyenlerin tercihi olan telefon tutucu, bu haftaki önerilerimizden bir diğeri. Ürün, 360 derece ayarlanabilir yapısı ve vakumlu tabanıyla dikkat çekiyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Polham Araç Telefon ve Bardak Tutucu

Sıradaki önerimiz, arabada telefonunu ve içeceğini aynı anda elinin altında tutmak isteyenler için. Ürün, takılabilir tasarımı sayesinde telefonunuzu tutuyor ve içeceğiniz için bir bölme sunuyor.

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Cata CT-4541G COB Şerit LED

5 metre uzunluğundaki Cata LED, 12V ile çalışıyor. Gün ışığı rengindeki ışığıyla mutfak tezgâhında, dolaplarda, raflarda, TV ünitesinde veya dekoratif olarak kullanılabiliyor. COB teknolojisi sayesinde ışığı daha pürüzsüz gösteriyor. Ayrıca kendinden yapışkanlı yapısı montajı da kolaylaştırıyor.

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Stanley 1/30/457 Şerit Metre

Stanley şerit metre, 8 metre uzunluğundaki yapısıyla evdeki ölçüm işlerinden tadilat ve montaja kadar birçok alanda kullanılabiliyor. Kilit düğmesiyle şeridi sabitleyebilir, True-Zero kancası sayesinde iç ve dış ölçümlerde daha doğru sonuçlar alabilirsiniz.

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