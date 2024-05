Tarzınız ne olursa olsun kişisel bakımınızın en önemli parçası olarak tıraş makinelerini gösterebiliriz. Bu listemizde saç ve sakal tıraşı için en iyi tıraş makinesi tavsiyelerini derledik.

Özenle sakalınıza şekil verebileceğiniz, isterseniz bir jilet gibi sinekkaydı tıraş olabileceğiniz hatta gerektiğinde saçlarınızı da kesebileceğiniz tıraş makineleri artık her evin olmazsa olmazı.

Birçok fiyat aralığında ve kullanıcıların memnuniyetlerine göre sizin için seçtiğimiz en çok tercih edilen tıraş makinelerini listeledik. Eğer siz de berbere gitmek istemiyorsanız, saçınızı veya sakalınızı kendiniz düzeltmek istiyorsanız bu ürünler tam size göre.

Braun Series 9 PRO+

Bütçe sıkıntınız yoksa ve üst düzey bir tıraş makinesi arıyorsanız Braun 9 Pro Serisi sizin için ilk tercih olabilir. 10.000 sonik titreşim ve AutoSense teknolojisi ile uzunluk gözetmeksizin sinekkaydı tıraş imkanı sunar ve cildinize kesinlikle zarar vermez. 40 derece oynar başlıklı olan bu tıraş makinesi çene ve boyun gibi sorun çıkaracak zorlu bölgelerde mükemmel performans sergiler.

%100 su geçirmeme özelliği sayesinde kuru, ıslak hatta köpüklü kullanımda bile hiçbir sorun çıkarmaz. Powercase teknolojisi ile 6 hafta kullanıma kadar şarj edip dilediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Gelişmiş Lityum-İyon pili sayesinde %50 daha fazla güç imkanı sağlar. Ayrıca paslanmaz çelikten yapılmış bıcağı sayesinde yıllarca kullanabileceğiniz bir ürün.

Philips OneBlade Şekillendirici Tıraş Makinesi

Her uzunluktaki sakalı güvenli bir şekilde tıraş etmenizi sağlar. Benzersiz OneBlade teknolojisi ile saniyede 200 kez hareket eden bıçakları net hatlar oluşturmanıza olanak sağlar. Üç farklı sakal tarağı bulunur. Islak veya kuru kullanım için uygundur. 8 saatlik şarj sonrasında 45 dakika kullanım süresi sunar.

Braun Yeni Seri 5

Sakal yoğunluğunu algılayan teknolojisi ile ona uyum sağlayacak hareketler yaparak tıraşınızı kolaylaştırır. 3 oynar bıçağı ile her kıvrıma uyum sağlar. Islak ve kuru kullanıma uygun olan Braun Yeni Seri 5 B1200S kesinlikle su geçirmez. Gönül rahatlığıyla yıkayarak temizlenebilir.

5 dakikalık hızlı şarj özelliği ile çok fazla dikkat çeken bu ürün, bu 5 dakika sonunda 1 tam tıraş için hazır hale gelir. Ayrıca hassas düzeltici ek parçası ile sakalınızda istediğiniz gibi şekillendirme yapabilirsiniz.

Powertec TR-758 Profesyonel Tıraş Makinesi

1 saate yakın şarj süresi ile 180 dakika kullanılabilir. Kuru bölgelerde daha verimli çalışan Powertec TR-758 Profesyonel Tıraş Makinesi ile saç veya sakallarınızı evinizde hızlı bir şekilde kesebilirsiniz. Ses konusunda sizi üzmeyerek gürültüden uzak tutar. Makinede yer alan LCD ekrandan şarj süresini de takip edebilirsiniz.

Philips Multigroom Series 7000 Tıraş Seti

Saç, sakal ve vücut kıllarını düzeltmenizi sağlayacak 14 farklı başlığı bulunmakta. 5 dakikalık hızlı şarj özelliği zamandan tasarruf etmenizi sağlar. Paslanmaz çelikten oluşan bıcağı sayesinde her zaman ilk günkü keskinliğini korur.

Su gerçirmez ve ıslak yüzeylerde kullanıma uygun olup duş sırasında bile kauçuk tutma yeri sayesinde güvenli bir traş imkanı sunar.

Remington Pg5000

Hem saç hem de sakal için kullanım imkanı sağlar. Kesinlikle su geçirmez ve her durumda kullanıma elverişlidir. Kaliteli çelik kaplaması ve döner başlıklı olması uzun süre aktif kullanmanızı sağlar. Yıkanabilir özellikteki bu ürün 7 farklı ayarı ve akıllı hafıza fonksiyonuyla istediğiniz tarza kolayca ulaşabilmenizi sağlar.

Fakir Ultracare Pro All in One Erkek Bakım Kiti

Hassas detay başlığı sayesinde ihtiyaç duyduğunuz her bölgede rahatlıkla kullanılabilir. Fakir Ultracare Pro All in One Erkek Bakım Kiti ıslak veya kuru bölge fark etmeksizin yüksek performansta çalışır. 6 farklı başlığı ve paslanmaz çelik bıçağı ile sorunsuz bir şekilde sizi istediğiniz tarza kavuşturur.

Philips 14'ü 1 Arada Erkek Bakım Seti

İstediğiniz her bölgede rahatlıkla kullanabileceğiniz Philips MG7720/15 DualCut teknolojisi ile üst düzey bir hassasiyet sunuyor. 1 saatlik şarj sonucu 120 dakikalık kullanım süresine sahip. Ayrıca şarj durumunu kontrol edebileceğiniz bir göstergesi de mevcut. %100 su geçirmeme özelliğine sahip olduğundan her yerde sorunsuz bir şekilde kullanılabilir.

Braun Şarjlı Erkek Bakım Kiti

Ömür boyu keskin bıçaklara sahip olan Braun MGK3221 her uzunluktaki tüyleri çekme yapmadan kolayca keser. 10 saat şarj ile 1 saate yakın kullanım süresi sunar. 2 adet ayarlanabilir tarağı ile 0.5 mm ile 21 mm aralığında tam istediğiniz uzunlukta bir kesim imkanı sağlar.

