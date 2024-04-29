Anneler Günü yaklaşırken hepimizin aklında aynı soru var: ''Anneme ne hediye alacağım?''
Amazon Anneler Günü Fırsatları, binlerce farklı üründe özel indirimlerle bu soruya cevap vermeyi kolaylaştırıyor. Gelin birbirinden farklı kategorilerden tavsiyelerle teknolojik anneler günü hediyesi seçeneklerine birlikte göz atalım.
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Cep telefonu, her zaman iyi bir seçenek.
Annelerimiz de artık telefonda oyun oynuyorlar, bol bol bizi arayıp görüntülü görüşme yapıyorlar, sosyal medyada takılıyorlar. Bu da demek oluyor ki günlük ihtiyaçlarını karşılayacak bir cep telefonu her zaman iyi bir hediye
Amazon Anneler Günü Fırsatları'nda pek çok farklı markada özel indirimler var. Bizim gözümüze çarpan bazı telefonlar şunlar oldu:
- Samsung Galaxy S21 FE 5G - 16.999 TL - İncelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
- Xiaomi Redmi Note 12 - 9.099 TL - İncelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
- TECNO SPARK 10 PRO - 7.249 TL - İncelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Çok daha fazla cep telefonunda özel fırsatlara göz atmak isterseniz buraya tıklamanız yeterli.
Akıllı bileklik ve saatler de annenize çok yakışacak.
Hem aksesuar hem de kullanışlı bir teknolojik ürün olarak akıllı saat ve bileklikler annelerimiz için en güzel hediye seçeneklerinden biri.
Siz hangisini tercih edeceksiniz?
- Huawei Band 8 - İncelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
- Samsung Galaxy Watch 6 - İncelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
- Apple Watch SE (2. nesil) - İncelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Tüm akıllı bileklik ve saat önerilerine buradan göz atabilirsiniz.
Kulaklık herkesin ihtiyacı!
İster müzik dinlemek, ister görüşmelerini daha rahat yapmak için olsun. Kulaklık da annelerimizi mutlu edecek hediyeler arasında.
- Huawei Freebuds SE 2 - İncelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
- Samsung Galaxy Buds FE - İncelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
- Jabra Elite 4 - İncelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Tüm kulaklık modellerine buradan göz atabilirsiniz.
Henüz mutfağına girmeyen ev kaldıysa: Airfryer annenizin leziz yemeklerine kolaylık katacak.
Mutfaklarımızaa büyük kolaylık getiren, aynı zamanda az yağ ile yemek yapabilme imkanı sunduğu için de sevilen airfryerlar, yemek yapmayı seven tüm anneler için pratik bir yardımcı olacak.
- Cosori XXL Airfryer - İncelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
- Philips HD9243/90 Airfryer - İncelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
- Electrolux E6AF1-6ST AirFryer - İncelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Tüm airfryer seçeneklerine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Daha fazla mutfak yardımcısı: Blender, mikser ve mutfak robotları
Her mutfağın olmazsa olmazı blenderlar, mikserler ve tüm mutfak robotları, şüphesiz annelerimiz için de en iyi yardımcılardan.
- Arnica Prokit 444 Plus - İncelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
- Philips HR2546/00 Blender Set - İncelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
- Arzum-Ar1032 Shake'n Take Kişisel Smoothie Blender - İncelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Daha fazla mutfak robotu ve diğer yardımcı ürünlere buradan göz atabilirsiniz.
Dizi izlemelik, oyun oynamalık: Tabletler!
YouTube'dan dizi takip eden, Candy Crush ya da kelime bulmaca oyunlarına bayılan annelere en güzel hediyelerden biri de tablet olacaktır.
- Samsung Galaxy Tab A9 - İncelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
- HUAWEI MatePad SE - İncelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
- iPad 9. Nesil (2021) - İncelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Tüm tablet modellerine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Çayını, kahvesini, suyunu yanından ayırmayan annelere: Termoslar
Sıcacık çayını, kahvesini, yaz sıcağında buz gibi suyunu yanından eksik etmeyen anneler için termos ve mataralar da güzel bir seçenek.
- Stanley Klasik Trigger-Action Termos - İncelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
- Stanley GO Quick Flip Termos - İncelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
- Stanley The IceFlow Flip Straw Pipetli Termos - İncelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz
Tüm termos seçeneklerine göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.
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