Günümüzde internet sinyallerinin neredeyse her yere ulaşması artık çok kolay ancak büyük bir evde oturuyorsanız veya modem ile aranızda uzun bir mesafe bulunuyorsa sizler için alınabilecek en iyi sinyal güçlendiricileri derledik.

İnternet modemine uzaktaysanız veya aranızda birden fazla duvar varsa bazen sinyal almakta zorlanabilirsiniz. Bu gibi durumlarda internetinizden en hızlı şekilde yararlanmanız için sizlere bazı sinyal güçlendirici önerileriyle geldik.

Eğer Bu ürünler sayesinde artık yavaş internet problemi ortadan kalkacak ve modemini nerede olursa olsun internet sinyallerini hızlı bir şekilde alabileceksiniz.

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İlk sinyal güçlendiricimiz ile başlayalım: Xiaomi Mi Wifi Pro 300 Mbps

Uzaklık dolayısıyla zayıf çeken internetinize çözüm olarak üretilen Xiaomi Mi Wifi Pro kablosuz ağ sinyal güçlendirici, evinizde veya ofisinizde dilediğiniz yere kurabildiğiniz ve modem uzaklığı fark etmeden internete en hızlı şekilde ulaşabildiğiniz yapısıyla ön plana çıkıyor. 300 Mbps aktarım hızı ve 2.4GHz frekansı ile özellikle çok katlı evler için tercih edebileceğiniz bir ürün.

Ürünün detaylarına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Farklı bir marka ile devam ediyoruz: Asus RP-N12

Sinyal güçlendirici ürün tavsiyelerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Sinyallerin ulaşamadığı ölü noktaları net bir şekilde görebilen ve kullandığınız alanda kesintisiz bir sinyal durumu sunan Asus RP-N12, son dönemlerin en çok tercih edilen modellerinden bir tanesi konumunda yer alıyor.

Ürünün detaylarına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Geniş bir alanda kullanmak isteyenler için: BLUECAT Wifi Repeater

300 Mbps veri aktarım hızıyla birlikte sunulan BLUECAT Wifi Repeater, en çok tercih edilen siyal güçlendirici ürünlerinden bir tanesi. İkiden fazla duvarın arkasından bile rahatlıkla çekebilen sinyal kapasitesi, kolay kurulumu ve kullanımının yanı sıra kablosuz AP moduyla da ön plana çıkıyor.

Ürünün detaylarına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

TP-Link TL-WA854RE, 300 Mpbs veri aktarım hızıyla karşımıza çıkıyor. Range Extender modu sayesinde bağlantı sinyallerini zor alan yerlere ekstra erişim sağlayabiliyor. Ayrıca mobil cihazlarınıza yükleyeceğiniz uygulamasıyla birlikte de kolaylıkla kontrol edilebiliyor. Şayet geceleri ışıktan rahatsız olan biriyseniz bu ürünün gece modunun olduğunu da hatırlatmak isteriz.

Ürünün detaylarına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Daha yüksek hızlara ihtiyacım var diyenlere: TP-Link RE300

2.4GHz'de 200 Mbps, 5 GHz'de ise 867 Mbps destekleyen TP-Link RE300, özellikle kapsama alanı geniş olan bir model olarak karşımıza çıkıyor. Evinizde veya ofisinizde bu ürünü kullanarak modeme en uzak kalan kullanıcıları bile kolaylıkla internet ile buluşturmanız mümkün.

Ürünün detaylarına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Yüksek hız desteğine ihtiyacı olanlara bir diğer ürün: Xiaomi Mi WiFi Range Extender AC1200

Kalın duvarlar, modeme olan mesafe, çok katlı bina yapısı, kalabalık kullanıcı sayısı ve bunun gibi nedenlerden internet sinyallerinizde olan düşüklükten sıkıldıysanız imdadınıza Xiaomi Mi WiFi Range Extender AC1200 modeli yetişecektir. Ethernet bağlantı noktası ve akıllı sinyal özellikleriyle ön plana çıkan bu model, toplamda 1200 Mbps hıza ulaşabiliyor ve hem 2.4 GHz hem de 5 GHz destekleyebiliyor.

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Kuvvetli bağlantıdan vazgeçmem diyenlere: Tenda A23 1500 Mbps

Tenda A23 modeli de diğer sinyal güçlendiriciler gibi menzil kapasitesini arttıran ve sinyallerin ulaşamadığı noktaları en doğru biçimde doldurarak size kesintisiz bir internet deneyimi sunan yapısıyla ön plana çıkıyor. 1500 Mbps hızıyla ön plana çıkan bu model, çift anteniyle birlikte sinyalleri çok daha rahat bir şekilde menziline alabiliyor.

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Başka öneri isteyenlere: Mercusys ME30

AC 1200 Mbps hızıyla karşımıza çıkan Mercusys ME30, 2 harici anten, Ethernet bağlantı noktası ve dahili Access Point moduyla birlikte geliyor. Zorlu sinyalleri kolaylıkla radarına alabilen bu model aynı zamanda tek tuşla kolay bir kuruluma da sahiptir.

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Ve son olarak: Tenda AX3000

Evinizi ultra hız ağı ile dolaştırmak için tercih edebileceğiniz Tenda AX3000, 2976 Mbps toplam ağ hızıyla karşımıza çıkıyor. Düşük gecikme, ölü Wi-fi bölge kapsama ve hızlı kurulum ile de kullanıcıların en çok tercih ettiği sinyal güçlendiricilerden biri konumunda yer alıyor.

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