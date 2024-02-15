Game Pass Ultimate ve Game Pass Core abonesi olan Xbox kullanıcıları, 15 Şubat'tan 19 Şubat'a Kadar Dead Island 2'yi tamamen ücretsiz olarak deneyebilecekler.

Uzun süre Epic Games mağazası dışında bir mağazada karşımıza çıkmayan Dead Island 2, yakın zamanda Steam gibi farklı platformlara da geliyor. Bu gelişmeyi kutlamak isteyen Xbox, iki oyunu da 15-19 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Free Play Günleri kapsamında oynaması ücretsiz olarak kullanıcılarına sunuyor. Etkinlikte başka oyunlar da yer alacak.

İşte Free Play Günleri kapsamında ücretsiz oynanabilecek oyunlar:

Dead Island 2 (XOne/Xbox Series)

CODE VEIN (XOne/Xbox Series)

Warstride Challenges (Xbox Series)

Nickelodeon All-Star Brawl 2 (XOne/Xbox Series)

Dead Island serisi nasıl bir seri?

Yapımı uzun yıllar süren Dead Island 2, 2023 yılında piyasaya çıkmış ve büyük başarı yakalamıştı. Bu adrenalin ve mücadele dolu oyunda bir zombi kıyametinde ayakta kalmaya çalışıyorduk. Oyunun ayrıca üç oyuncuya kadar destekleyen bir de co-op çok oyunculu modu bulunduğunu hatırlatalım.

Dead Island oyunları dışında, anime tarzı grafikleri ile dikkat çeken ve olumlu yorumlar alan Code Vein de ücretsiz oyunlar arasında yer alıyor. Hızlı FPS oyunlarını sevenlerin mutlaka bir şans vermesi gereken Warstride Challenges ve sevdiğimiz karakterlerle dolu dövüş oyunu Nickelodeon All-Stars Brawl 2 de ücretsiz olarak denenebilecek oyunlar arasında yer alıyor. Geriye sadece hafta sonu ilk hangisini oynayacağınızı seçmeniz kalıyor.