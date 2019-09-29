Tasarımcılar İçin En İyi 16 Yazı Fontu

Tasarımcıların yaptıkları işlerdeki en zor seçimlerden biri, font seçimi olabiliyor. Çeşitli tasarımlar için font bulmak, bazen çok zor bir durum haline gelebiliyor. Bugün tasarımlarınıza uygun birkaç tane font paylaşacağız.

Tasarımcılar; logo, internet sitesi ve benzeri birçok güzel işe imza atmaktadırlar. Bu iş biraz hayal gücü ve biraz da el becerisine ihtiyaç duyar. Arkaplan tasarlandı ve sıra yazılara geldiyse asıl sıkıntı burada başlıyor diyebiliriz.

Yapılan tasarımlara yazı fontu bulmak, biraz sıkıcı ve zor bir iş olabiliyor. Bir tasarımcı olan Hakan Ertan, aynı işi yapan kişiler için Twitter’da paylaştığı bir flood ile birbirinden güzel ve farklı birçok font paylaştı ve onları sizler için paylaşıyoruz.

Websitesi ve mobil tasarımlar için: Source Sans Pro

Sadece büyük harflerden oluşan brush font: Leafy Free Brush

Nostaljik bir hava isteyenler için: Cheque Font

Uzun metinler için uygun bir font: Crimson Text

Yazılımcılar için source kod fontu: Hack Mono

Marker kalemle yazılmış hissi veren font: Manoyri

Hakan Ertan’ın kendi tasarladığı simge fontu: Font Tonicons

Eğer sizin de tasarımlarınızda kullanmayı tercih ettiğiniz ve beğendiğiniz fontlar var ise bunları yorum kısmında belirtmekten çekinmeyin :)