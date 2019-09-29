Tasarımcılar İçin En İyi 16 Yazı Fontu

Tasarımcılar; logo, internet sitesi ve benzeri birçok güzel işe imza atmaktadırlar. Bu iş biraz hayal gücü ve biraz da el becerisine ihtiyaç duyar. Arkaplan tasarlandı ve sıra yazılara geldiyse asıl sıkıntı burada başlıyor diyebiliriz.
Yapılan tasarımlara yazı fontu bulmak, biraz sıkıcı ve zor bir iş olabiliyor. Bir tasarımcı olan Hakan Ertan, aynı işi yapan kişiler için Twitter’da paylaştığı bir flood ile birbirinden güzel ve farklı birçok font paylaştı ve onları sizler için paylaşıyoruz.
Websitesi ve mobil tasarımlar için: Source Sans Pro
Playfair Display
Sadece büyük harflerden oluşan brush font: Leafy Free Brush
Nostaljik bir hava isteyenler için: Cheque Font
Somatic
Uzun metinler için uygun bir font: Crimson Text
Yazılımcılar için source kod fontu: Hack Mono
Rowo Typeface
Range Sans
Marker kalemle yazılmış hissi veren font: Manoyri
ColorTube
Big John/Slim Joe
Noto Sans
Font Awesome
Bondi
Hakan Ertan’ın kendi tasarladığı simge fontu: Font Tonicons
Eğer sizin de tasarımlarınızda kullanmayı tercih ettiğiniz ve beğendiğiniz fontlar var ise bunları yorum kısmında belirtmekten çekinmeyin :)