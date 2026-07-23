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Samsung Akıllı Gözlüğün Özellikleri Açıklandı: Iron Man'in Teknolojisi Gerçek Oluyor

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Samsung akıllı gözlükler, Galaxy ekosistemini telefonların ötesine taşımaya hazırlanıyor. Gentle Monster ve Warby Parker imzalı akıllı gözlükler; Gemini desteği, yerleşik kamera, 9 saate varan pil ömrü ve eller serbest kullanım özellikleriyle günlük hayatın yeni yardımcısı olmayı hedefliyor.

Samsung Akıllı Gözlüğün Özellikleri Açıklandı: Iron Man'in Teknolojisi Gerçek Oluyor
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Akıllı telefonlar yıllardır dijital hayatımızın merkezinde ancak teknoloji şirketleri, ekranlara bakmadan da bağlantıda kalabileceğimiz yeni yollar arıyor. Samsung’un Londra’daki Galaxy Unpacked etkinliğinde gösterdiği yeni gözlükler de tam olarak bu fikrin peşinden gidiyor ve Galaxy deneyimini çok daha doğal bir forma taşımaya hazırlanıyor.

Üstelik Samsung bu kez yalnızca güçlü bir donanım hazırlamakla yetinmiyor. Şirket, teknoloji ürünü gibi bağırmayan ve günlük kıyafetlerle rahatça kullanılabilen bir aksesuar ortaya çıkarmak için Gentle Monster ile Warby Parker’ın tasarım uzmanlığından yararlanıyor. Yani karşımızda işlev kadar görünüşe de önem veren bir ürün var.

İçerikten Görseller

Samsung Akıllı Gözlüğün Özellikleri Açıklandı: Iron Man'in Teknolojisi Gerçek Oluyor
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Galaxy ekosistemi artık yüzümüzde olacak

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Samsung akıllı gözlükler; Android XR altyapısını, Google Gemini’ı, yerleşik kamerayı ve Snapdragon AR1 Gen 1 platformunu ince bir çerçevede buluşturuyor. Kamera, kullanıcının gördüğü bağlamı yapay zekâya aktarırken dokunmatik kontrol, bağlantı, güç verimliliği ve ısı yönetimi Qualcomm’un platformuyla destekleniyor. Tek şarjla 9 saate kadar kullanım sunuluyor.

Özellikleri

Özellik Açıklama
Platform Android XR
Yapay zekâ Google Gemini
İşlemci platformu Snapdragon AR1 Gen 1
Pil ömrü Tek şarjla 9 saate kadar
Şarj kutusu Gözlükleri 7 kez tam şarj edebilme
Tasarım ortakları Gentle Monster ve Warby Parker
Temel işlevler Çeviri, özetleme, navigasyon, not alma ve paylaşım

Samsung, tanıtım kapsamında modellerin fiyatını, kesin satış tarihini ve hangi ülkelerde kullanıma sunulacağını açıklamadı. Bu nedenle Gentle Monster ve Warby Parker seçenekleri için henüz net bir takvim bulunmuyor. Şimdilik bildiğimiz, ürünlerin günlük kullanıma yönelik geliştirildiği ve şarj kutusunun gözlükleri 7 kez daha tam doldurabildiği.

Gemini günlük işlerde nasıl yardımcı olacak?

Intelligent Eyewear 2

Gemini desteği sayesinde gözlükler uzun mesajları özetleyebiliyor, önemli bilgileri sesli okuyabiliyor ve anlık çeviri sağlayabiliyor. Siz hareket hâlindeyken rota bulma, varış noktası belirleme veya çevredeki yerler hakkında bilgi alma gibi işlemler de telefon ekranına dönmeden yürütülebiliyor. Böylece yapay zekâ, doğrudan günlük akışın içine giriyor.

Yerleşik kamera yalnızca görüntü yakalamak için kullanılmıyor. Bir toplantı panosunu ya da tahtayı kaydeden gözlükler, önemli ayrıntıları Notes uygulamasında düzenleyebiliyor; görüşme sırasında gördüklerinizi paylaşmanıza da imkân tanıyor. Bağlamı takip eden sistem, görevler arasında bağlantı kurarak aynı bilgileri tekrar vermenizin önüne geçmeyi amaçlıyor.

Tasarım tarafında iki güçlü marka var

Intelligent Eyewear 1

Gentle Monster imzalı model, ince siyah çerçevesi, düz üst çizgisi ve yumuşak biçimde yuvarlanan alt kenarlarıyla daha keskin bir görünüm sunuyor. Warby Parker seçeneği ise doygun kahverengi tonu ve hafifçe yukarı kıvrılan kaş çizgisiyle daha klasik bir tarza yakın duruyor. Böylece aynı teknoloji iki farklı tasarım anlayışıyla karşımıza çıkıyor.

Samsung ve tasarım ortakları, gözlüklerin yalnızca şık görünmesine değil, uzun süre rahat kullanılmasına da odaklanmış. Alın ve kulak çevresindeki temas noktaları yeniden ele alınırken uyum, dayanıklılık ve ağırlık dağılımı her model için ayrı ayrı ayarlanmış. Amaç, gelişmiş yapay zekâ özelliklerini sıradan bir gözlük hissine mümkün olduğunca yaklaştırmak.

Samsung ve Google bu ürünü nasıl konumlandırıyor?

Samsung Electronics Mobil Deneyim Operasyon Direktörü Won-Joon Choi’ye göre akıllı gözlükler, yapay zekâ asistanlığını günlük yaşama daha doğal biçimde taşıyan yeni bir etkileşim noktası oluşturuyor. Şirket, ajan tabanlı yapay zekâ döneminde asıl farkı yalnızca zekânın seviyesiyle değil, doğru anda ve doğru bağlamda kullanıcıya ulaşmasıyla yaratmak istiyor.

Google Android Ekosistemi Başkanı Sameer Samat da Android XR üzerinde çalışan gözlüklerin, Gemini’ın kullanıcının gördüklerine doğal tepkiler vermesini sağladığını belirtiyor. Samsung ise net kontrol seçenekleri ve güvenlik önlemleriyle kamera destekli deneyimi daha sorumlu hâle getirmeyi hedefliyor ancak bu önlemlerin teknik ayrıntıları henüz paylaşılmış değil.

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