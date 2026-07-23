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PS5'in Yeni Yazılım Güncellemesi Yayımlandı: Ne Değişiklikler Var?

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Sony, PS5 için yeni sistem yazılımı güncellemesi 26.05-13.60.00’ı yayınladı.

PS5'in Yeni Yazılım Güncellemesi Yayımlandı: Ne Değişiklikler Var?
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Sony, PS5 ekosisteminde ufak dokunuşlarla sistem güncellemeleri yayınlama alışkanlığını sürdürüyor.

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Şirket, 23 Temmuz tarihi itibarıyla PS5 konsolları için 26.05-13.60.00 sürüm numaralı yeni sistem yazılımı güncellemesini indirmeye sundu. Güncelleme boyutu yaklaşık 1.2 GB civarında.

1.2 GB güncelleme geldi

Resmî yama notlarına bakıldığında Sony’nin değişiklik listesini tek bir cümleyle özetlediği görülüyor:

“Bazı ekranlardaki mesajları ve kullanılabilirliği iyileştirdik.”

Şirket, geçmişteki küçük güncellemelerde sıklıkla kullandığı "sistem yazılımı performansını ve kararlılığını artırdık" kalıbı yerine bu kez doğrudan mesaj ekranlarına ve arayüz içi kullanılabilirliğe odaklanan standart bir açıklama tercih etmiş.

Donanım döngüsü açısından değerlendirildiğinde PS5, çıkışının üzerinden geçen sürenin ardından artık ömrünün ikinci yarısını yaşıyor. Sektörde PS6’nın çıkış tarihine (gündemdeki disksiz konsol planları doğrultusunda 2028 yılı işaret ediliyor) PS5’in ilk çıktığı güne kıyasla daha yakın olduğumuz bir dönemdeyiz. Buna rağmen Sony, odağını yavaş yavaş yeni nesil planlarına veya yan içeriklere kaydırsa da PS5 için düzenli sistem güncellemeleri sunmaya devam edecek gibi görünüyor.

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