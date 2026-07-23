Tank Gibi Dayanıklı Tuşlu Telefon Nokia 123 Shield Tanıtıldı

HMD, şimdi de zorlu koşullara çok dayanıklı olacak şekilde tasarlanan Nokia 123 Shield isimli tuşlu telefon tanıttı.

Geçtiğimiz günlerde 45 gün pil ömrü sunan Nokia tuşlu telefon tanıtan HMD, şimdi de bir başka modelle karşımıza çıktı. Firma, Nokia 123 Shield ismi verilen dayanıklılık odaklı yeni tuşlu telefonunu bizlerle buluşturdu.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Yeni telefon, akıllı telefon karmaşasından uzaklaşmak veya zorlu saha koşullarında dayanıklı bir yedek cihaz kullanmak isteyenler için geliyor. Cihaz, su, kum ve toza karşı koruma sağlayan en ucuz telefonlardan biri.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Karşınızda Nokia 123 Shield

Telefonun yan kısımlarında tutuşu kolaylaştıran dokulu plastik yüzeyler yer alırken, alt tarafta yer alan bağlantı noktaları özel bir kauçuk kapakla sudan ve tozdan korunuyor. Kapağın altında ise güncel standartlara uygun bir USB-C şarj portu ve 3.5 mm kulaklık girişi bulunuyor.

Nokia 123 Shield, donanım tarafında tamamen temel ihtiyaçlara odaklanan mütevazı bir paket sunuyor. Gücünü Unisoc SC6531E işlemciden alan cihaz, S30+ işletim sistemine sahip. Cihazda 4 MB RAM ve 4 MB dahili depolama alanı var. Müzik dinlemek veya kişisel dosyaları saklamak isteyen kullanıcıların microSD kart kullanması gerek. Ekran tarafında ise 2.4 inç boyutunda QVGA bir panel tercih edilmiş.

Arka tarafta düşük çözünürlüklü bir QVGA kamera ile buna eşlik eden LED flaş bulunuyor. HMD'nin aktardığı bilgilere göre bu flaş, fener olarak kullanıldığında eski Nokia 110 modeline kıyasla daha yüksek bir parlaklık sunabiliyor. Telefonun diğer öne çıkan özellikleri arasında hem kablolu hem de kablosuz kullanılabilen FM radyo, 108 gram ağırlık, yeşil ve mor renk seçenekleri var.

Tabii ki pil ömrü de etkileyici. Cihazın içerisinde kullanıcı tarafından çıkarılabilen 1.750 mAh kapasiteli bir pil yer alıyor. HMD verilerine göre bu batarya, 27.9 saate kadar kesintisiz konuşma süresi ve 19 güne varan pil ömrü vadediyor. Fiyatı ise 35-40 euro arasında.