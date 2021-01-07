Akıllı saat teknolojileri geliştikçe, üretici firmalar arasında da rekabet de büyüdü. Gerek tasarım, gerek ise fiyat açısından birbiriyle yarışan dünyanın en pahalı akıllı saatlerini sizler için listeledik.

Artan teknolojik ihtiyaçlarla birlikte, akıllı saatler de hayatımızın vazgeçilmez bir parçası oldu. Saat üreticileri her geçen gün yeni modeller üretirken, kullanıcılar da birbirleriyle yarışır gibi saatleri almaya devam ediyor. Ancak günden güne gelişen akıllı saat pazarında bazı saatler var ki gerek görüntüsü gerek ise fiyatı ile bizleri iyice şaşırtıyor.

Ben de bugün sizlere gördüğünüz anda kendinize “Yemek de yapabiliyor mu?”, “Bu saati alsak zamanı durdurabilir miyiz?” gibi soruları sorabileceğiniz akıllı saatleri listeledim. İşte satın almak için bir böbreğin bile yetmeyeceği, en lüks saat modelleri;

En pahalı akıllı saat modelleri:

Tag Heuer Carrera Connected Montblanc Timewalker e-Strap Breitling Exospace B55 Samsung de Grisogono Gear S2 Gold Apple Watch Edition Hoptroff Atomic Wristwatch Built-In Nico Gerard Sunrise Pinnacle Tag Heuer Connected Modular 45 Full Diamond

Tag Heuer Carrera Connected

Listemize efsanevi İsviçreli saat markası TAG Heuer ile başlıyoruz. Google ve İntel iş birliği ile üretilen bu akıllı saat, Connected modeli ile listemizde “pahalının ucuzu” olarak ilk sırada yer alıyor. Bu model sınırlı sayıda (1000) adet üretilmiş ve tamamı satılmış durumda.

410 mAh pil gücü ve 25 saat kullanım garantisi veren 1.6 GHz İntel işlemciye sahip bu akıllı saat, çizilmeye karşı dayanaklı safir kristalli titanyum kasayla birlikte kullanıcıların beğenisine sunulmuş. Türkiye’de satışı bulunmuyor ancak yurtdışından getirtmek isterseniz yaklaşık 11.000₺ + vergileri ödeyerek bu saate sahip olabilirsiniz.

Montblanc Timewalker e-Strap

Ünlü ve son derece lüks Alman markası Montblanc, mükemmel saatlerini giyilebilir teknolojiyle birleştirip bizlere e-Strap adı verilen akıllı bir saati sundu. Bu markanın Timewalker modeli; cilalı çelik gövdesi ile birlikte klasik bir üç pusulalı zamanlama kronografı ile birlikte geliyor ve aynı zamanda bir çok iyi özelliği de sahip;

Bu akıllı saat, mesajların, e-postaların ve sosyal ağların bildirimlerini görüntüleyebiliyor, Bluetooth ile diğer cihazlara bağlanabiliyor ve bir fiziksel aktivite ölçer ile günlük rutinlerinizi ölçebiliyor. Aynı zamanda Android ve iOS platformunda kullanılabilen bu saat ülkemizde bulunmuyor ancak yurt dışı internet sitelerinden sipariş verip yalnızca 29.000₺ + vergiler gibi “ufacık” bir ücret karşılığında bu saate sahip olabilirsiniz.

Breitling Exospace B55

Bu saat üreticileri ise uzay, gökyüzü ve uçaklarda ilham alan klasik saatleri ile biliniyor fakat bu modelde titanyum ve safir kristalden yapılmış yeni kasası ile akıllı saatler arasında kendine önemli bir yer bulmuş durumda.

Bu akıllı saat; e-posta ve anlık bildirimlerinizi gösterebilir, takviminizde hatırlatıcılar oluşturabilir. Ancak diğer saatlerden ayrılan en büyük özelliği ise uçuş verilerinizi ve diğer önemli uçuş raporlarınızı tutabilir. Fiyatı ise yalnızca 9.000$. Türkiye fiyatı ile yaklaşık 65.000₺ + vergileri ödeyerek bu pilot saatini alabilirisiniz. “Uçağımı aldıktan sonra, bu saati kesinlikle alırım” dediğinizi duyar gibiyiz…

Samsung de Grisogono Gear S2

Alışılagelmiş saat tasarımlarının çok dışına çıkan Samsung, bu modelinde İsviçre’nin en ünlü mücevher markası Grisogono ile beraber çalışmış. Bu muhteşem akıllı saat, yenilik ve özgünlüğü ile birlikte yalnızca özel iş insanları için tasarlanmış.

Etrafı siyah ve beyaz elmaslarla kaplı, son derece hassas iç donanıma sahip, siyah bir çerçeve içerisinde sunulan bu saat; sadece ve sadece 15.000$. Türkiye fiyatı ile yaklaşık 110.000₺ olan bu saat, “kargo da bedavaysa, iki tane alırım.” Dedirtecek cinsten…

Gold Apple Watch Edition

Apple saatler, gündelik hayatımızda belki de en çok rastladığım ve incelediğimiz akıllı saatlerden birisi. “Kolunuzda taşıyabileceğiniz bir iPhone” diye nitelendirebileceğimiz bu akıllı saatler, yaklaşık 18 saatlik pil ömrü ve ortam ışığı sensörü gibi benzersiz özellikleriyle akıllı saat pazarının liderlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Ancak klasik haliyle bile bütçeyi biraz aşan Apple saatler, bu modelinde 18 ayar pembe ve sarı altınla değerine değer katmaya devam ediyor. Kordon seçimi ile birlikte 10.000 ile 17.000$ dolar arasında değişen fiyata sahip saat, Türkiye fiyatı ile yaklaşık 125.000₺ gibi bir fiyata denk geliyor. Bu saatlerin pahalı olduğunu düşünüyorsanız, sıkı tutunun: Listemizin en pahalı 3 saatine giriş yapıyoruz…

Hoptroff Atomic Wristwatch

Listemizin en pahalı 3. Ürünü olan bu saat, köklü bir İngiliz markası olan Hoptroff üretimi. Her ne kadar eski bir analog saati andırsa da, firma yeni teknolojiler kullanarak hibrit bir saat üretmeyi başarmış. Tam anlamıyla bir akıllı saat olmasa da bu saati iPhone’unuza bağlayabiliyorsunuz.

Saatimizin özelliklerinden biraz bahsettikten sonra, geldik fiyat kısmına. Uykularımızı kaçıracak cinsten bir fiyata sahip olan bu saatin fiyatı ise tam olarak 400.000₺. Ayrıca bir miktar da vergi ödemeniz gerekiyor. Aynı zamanda saat siparişini verirken ücretin %25’lik bir kısmını önceden yatırmanız ve 3 ay beklemeniz gerekiyor. Tüm bu ufak detayları hallederseniz, bu saate kolayca sahip olabilirsiniz…

Built-In Nico Gerard Sunrise Pinnacle

İsminin uzunluğundan, fiyatının çok yüksek olduğu anlaşılan bu saat üreticisi; Analog normal saatler ve yeni model akıllı saatler arasında karar veremeyenler için tuhaf bir çözüm bulmuş. Sunrise Pinnacle adlı bu modelin bir tarafında lüks bir saat, diğer tarafında ise son nesil bir Apple akıllı saat bulunuyor.

24 ayar altından yapılan bu saatler “Hem iki saatim olsun, hem de altından olsun” diyenlere nispet yapar gibi 112.000$ dolar fiyatla kullanıcılar sunulmuş. Türkiye fiyatını hesap makinesiz bulamadığımız bu saat tam olarak 820.000₺ + ödeyeceğiniz ufak vergilerle sizin olabilir.

Tag Heuer Connected Modular 45 Full Diamond

İşte listemizin lideri; Dünya’nın en pahalı akıllı saati Tag Heuer Connected Modular 45 Full Diamond. Dünya’nın en prestijli ve köklü markalarından biri olan İsviçreli Tag Heuer, muhteşem saat işçiliği ve elmas kaplı bu saati ile zirvenin tek sahibi. 24 karatlık 589 adet elmas ve 18 ayar altınla kaplanan bu akıllı saat, gösterişli olduğu kadar tasarımı ve renk seçimi ile de sadeliği yansıtmaya çalışıyor.

512 MB hafızaya ve 4 GB’lık bir depolama kapasitesine sahip bu saat; Android ve iOS cihazlarda kullanılabiliyor. Süper Amoled ekranı, GPS’i ve sağlık izleyicileri olan bu akıllı saatte, diğer cihazların aksine bir jiroskop ve ivmeölçer de bulunuyor.

İnternet üzerinden satışı bulunmayan bu saat; firma tarafından özel müşterine, özel üretimle sunuluyor. Satın almak istedikten sonra bile aylarca beklemek zorunda kalacağınız bu saatin fiyatı ise sadece 1.400.000₺.