Bugüne Kadar Satılmış En Pahalı 30 CS:GO Skini

CS:GO oynanışı kadar kostüm ticareti ile de çok meşhur olan bir oyun. Öyle ki geçtiğimiz sene oyuncu sayısından daha yüksek CS:GO skin satışı yapılmıştı. Bu kostümler arasında araba, hatta ve hatta ev fiyatına satılanları bile var.

Steam Pazarı, CS:GO Live ve daha birçok farklı kostüm sitesinde bugüne kadar satılmış en pahalı CS:GO skinlerine bakıyoruz. Bazı oyuncular CS:GO hilesi derdine düşerken kimisi de CS:GO indirmek yerine sadece kostüm ticareti yapıyor. Steam tarafından da destek verilen bu pazarda, resmen araba ve ev fiyatına satılan kostümler var.

Bu kostümleri özel kılan şeyler ise genellikle Hatıra parçası olması veya nadir bulunmaları. Hatıra olan kostümler genellikle profesyonel CS:GO oyuncuları tarafından kullanılan CS:GO skinleri oluyor. Nadir bulunanlar ise tahmin edebileceğiniz gibi ulaşılması zor ve çok az kişide bulunan kostümler. Gelin şimdi bugüne kadar satılmış en pahalı 30 CS:GO kostümüne beraber bakalım.

En pahalı CS:GO Skinleri:

Falchion Knife Tiger Tooth, 1.256 TL,

Sticker Howling Dawn, 1.490 TL,

Gut Knife Freehand, 1.739 TL,

Bowie Knife Slaughter, 2.064 TL,

Karambit Damascus Steel, 2.227 TL,

M9 Bayonet Fade, 2.498 TL,

Bowie Knife Ultraviolet, 3.612 TL,

Specialist Gloves Crimson Kimono, 3.893 TL,

Sport Gloves Hedge Maze, 4.248 TL,

Specialist Gloves Emerald Web, 4.498 TL.

AK-47 The Empress, 4.548 TL,

Falchion Knife | Marble Fade, 4.560 TL,

Driver Gloves Diamondback, 5.412 TL,

M9 Bayonet Autotronic, 6.422 TL,

Bowie Knife Doppler, 6.880 TL,

Karambit Lore, 8.974 TL,

AUG Akihabara Accept, 9.416 TL,

Hand Wraps Slaughter, 10.128 TL,

Driver Gloves Lunar Weave, 10.646 TL,

AWP Medusa, 10.769 TL,

Bayonet Gamma Doppler, 11.415 TL,

Sticker iBUYPOWER, 12.785 TL,

AK-47 Fire Serpent, 26.922 TL,

StatTrak M4A4 Howl, 155.552 TL,

StatTrak Bayonet Crimson Web, 179.484 TL,

StatTrak AK-47 Case Hardened, 209.398 TL,

Souvenir AWP Dragon Lore Hatıra, 221.363 TL,

StatTrak M9 Bayonet Crimson Web New, 269.226 TL,

StatTrak Karambit Crimson Web, 299.140 TL,

Karambit Case Hardened Factory New, 598.280 TL,

Falchion Knife Tiger Tooth, 1.256 TL:

Kaplan şeritleriyle ün salan Falchion Knife Tiger Tooth, oldukça nadir bulunan bir bıçaktı. Aslında Falchion serisi bıçaklar oyunda fazla tercih edilmese de, tasarımı, kavisleri ve kaplan deseniyle Tiger Tooth sevilen bıçaklardan biri.

Sticker Howling Dawn, 1.490 TL:

Bir çıkartmaya bu kadar para verilir mi diye hiç sormayın, çünkü verenler olmuş. Çıkartmanın güzel yanlarından biri de kullanılmış yani eskimiş olarak gözükmesi için kazıyabiliyorsunuz. Ancak yine sırf silahın üzerinde bir timsah gözüksün diye bu kadar para vermek mantıklı değil gibi.

Gut Knife Freehand, 1.739 TL:

Normalde CS:GO’nun en ucuz bıçaklarından biri. Ancak Freehand tasarımı ve süslemsiyle normal fiyatının çok üzerinde satılıyor. Açıkça söylemek gerekirse, bu fiyattan daha ucuz ve güzel gözüken bıçaklar var.

Bowie Knife Slaughter, 2.064 TL:

Ağır çatışmalar ve savaşlar için tasarlanan Bowie Knife, Slaughter kostümünde zebra çizgilerini barındırıyor. Zebra çizgilerinin üstüne kırmızı boya da gerçekten hoş duruyor. CS:GO oyuncuları tarafından da çok sevilen bu seri, aynı zamanda en pahalı kostümler listesindeki yerini de alıyor.

Karambit Damascus Steel, 2.227 TL:

CS:GO bıçaklarının belki de en çok sevileni olabilir. Kaplan pençesi düşünülerek çizilmiş kavisli tasarımı ve animasyonlarıyla oyuna gerçekten farklı bir hava katıyor. Bıçak ağır hayatta kalma şartları için tasarlandı ve kavraması da ters olarak dizayn edildi.

M9 Bayonet Fade, 2.498 TL:

Yakın mesafe dövüşleri için tasarlanmış CS:GO içinde ünlü bir bıçak serisi. Karbon üzerine şeffaf boyalarla boyanan bu bıçak aynı zamanda çok güçlü bir tutuşa sahip. Karambit ve Kelebek bıçaklarına göre daha az popüler olsa da, kostümleri görüldüğü üzere çok güzel.

Bowie Knife Ultraviolet, 3.612 TL:

Hayatta kalma durumlarında gerçekten çok kullanışlı ve acımasız bir bıçak olarak biliniyor. Ağır kullanımlar için tasarlanan bu bıçak, siyah ve mor renkleri ve düz tasarımıyla oldukça sıradan bir bıçak gibi görünüyor. Ancak CS:GO’da en pahalı bıçaklardan biri ve alıcısı da bir hayli fazla.

Specialist Gloves Crimson Kimono, 3.893 TL:

Specialist Gloves Crimson Kimono, CS:GO’daki en popüler eldivenlerden biri ve birçok profesyonel oyuncu tarafından da kullanılıyor. Temelinde dövüşmek üzerine tasarlanmış olan bu eldivenler, oyun içerisinde de karaktere gerçekten çok farklı bir hava katıyor. Eldivenin tasarımında kırmızı çizgili elmas desenleri kullanılmış. Ortaya da oldukça havalı bir şey çıkmış.

Sport Gloves Hedge Maze, 4.248 TL:

En havalı CS:GO eldivenlerinden biri olabilir. Tasarımı ve özel desenleri ile her zaman dikkat çekmeyi başarıyor. Eldiven vahşi yaşam koşullarında dayanıklı olması için sentetik kumaşlardan yapılmış. Eldivenin beyaz ve yeşil renkleri Icarus Athletics tarafından tasarlandı.

Specialist Gloves Emerald Web, 4.498 TL:

Fazla popüler olmasa da aslında çok özel tasarıma sahip olan bir eldiven. Eldivenin ön yüzeyindeki gri alanlarda örümcek ağı desenleri kullanılmış. Neon renkleri ve çizimiyle teknolojik bir eldiven gibi gözüküyor. Önceki iki eldiven kadar havalı olmasa da, tasarımıyla dikkat çekiyor.

AK-47 The Empress, 4.548 TL:

Counter-Strike tarihinin en güvenilir ve ölümcül silahının AK-47 olduğu herkes tarafından biliniyor. Bu kadar popüler bir silah olunca, kostümleri de bir o kadar fazla kişi tarafından kullanılıyor. The Empress ise bu kostümler arasında belki de en havalısı ve güzeli olabilir. The Empress, Spectrum 2 koleksiyonunun en değerli parçalarından biri.

Falchion Knife | Marble Fade, 4.560 TL:

Renkleriyle adeta gökkuşağını hatırlatan Marble Fade, kavisli yapısı ve mermer kaplamasıyla tasarlandı. Boyalarının tamamı da metalik boyalar. Gerek kıvrımlı kenarları gerekse renkleriyle en çok dikkat çeken ve pahalı olan bıçaklardan biri.

Driver Gloves Diamondback, 5.412 TL:

Siyah deri, kahverengi deri ve yılan derisi karışımıyla yapılan Dimaondback, oyundaki haliyle gerçek bir dokunma hissiyatı veriyor desek yalan olmaz. Diğer oyunculara veya arkadaşlarınıza hava atmak için iyi bir seçenek olabilir ama 5408 TL vermek mantıklı mı, o konuda yorum yapamıyoruz.

M9 Bayonet Autotronic, 6.422 TL:

M9 Bayonet aslında ilk başta bir tüfeğe monte edilmek için tasarlanmış, en pahalı bıçaklardan biri. Bıçak ağırlığının azaltılması için çelik kullanılmış ve daha sonrasında da kırmızı renge boyanmış. Autotronic, en pahalı bıçaklar arasında sade ve şık görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Bowie Knife Doppler, 6.880 TL:

Bowie Knife Doppler oldukça nadir bulunan ve pahalı olan bıçaklardan biri. Acımasız hayatta kalma koşullarında kullanılması üzerine tasarlanmış. Gümüş ve siyah metalik boyalarla boyanan bıçak, garip bir şekilde daha sonra heyecan verici bir hal alması için şekerle kaplanmış.

Karambit Lore, 8.974 TL:

Karambit Lore kostümünü daha önce birçok profesyonel CS:GO oyuncusunda veya Twitch yayıncısında görmüş olabilirsiniz. Çünkü oldukça pahalı ama popüler bir kostüm. Steam’de hâlâ en pahalı bıçak skinlerinden biri. Ancak zamanında neredeyse 9 bin TL’ye alıcı bulmuş. Karambit çok popüler olduğu için oyun içi ticareti de en çok yapılan bıçaklardan biri.

AUG Akihabara Accept, 9.416 TL:

Son güncellemelerden sonra bir hayli popüler olan AUG için yapılmış ama oyundaki diğer kostümler arasında da en garip ve ilgi çekici olanı diyebiliriz. Bir anime dergi kapağından tasarlanan kostüm, özellikle CS:GO oynayan anime severler tarafından çok sevilmişti.

Hand Wraps Slaughter, 10.128 TL:

Yakın dövüş için tasarlanan bu eldiven, sade bir tasarıma sahip olmasına rağmen garip bir şekilde en pahalı satılan CSGO skinleri arasında yer alıyor. CS:GO eldiven kostümleri pazarda çok pahalı, bu herkes tarafından biliniyor. Ancak böyle bir eldivene 10 bin TL vermek ne kadar doğru, yorumu size bırakıyoruz.

Driver Gloves Lunar Weave, 10.646 TL:

Acımasız suikastçiler için tasarlanmış olan bu eldiven, gece siyahı ve mavi renkleriyle tasarlanmış. Özellikle koyu renkteki diğer CS:GO skinleri ile çok uyumlu gözüküyor. İlk çıktığı zamanlar bir hayli popüler olan bu eldiven, zamanında 10,644 TL’ye satılmış. Artık yavaş yavaş araba fiyatına satılan CS:GO skinlerine başladık.

AWP Medusa, 10.769 TL:

AWP herkese göre bir silah değil. Onu kullanabilmek için özel yeteneklere sahip olmak gerekiyor. AWP Medusa kostümü ise tam da bu özel yetenekleri kişilere göre. Gerçi bir Dragon Lore değil ama yine de en çok satılan ve sevilen CS:GO AWP skinleri arasında yer alıyor.

Bayonet Gamma Doppler, 11.415 TL:

Gamma Doppler, en pahalı CS:GO bıçak skinleri arasında yer alıyor. Aslında Steam Pazar’da kostüm fiyatları sürekli olarak değişiyor. Bu nedenle bu fiyatlar sizin için yanıltıcı olmasın. İlk çıktığı zamanlarda veya daha sonradan özel oyuncular tarafından satılan fiyatları veriyoruz. Bu nedenle bu listemizde Gamma Doppler, en pahalılar arasında yer alıyor.

Sticker iBUYPOWER, 12.785 TL:

Bu çıkartma sahip olduğunuz tüm CS:GO silahlarına veya kostümlerine uygulanabiliyor. Güzel yanlarından birisi de kullanılmış ve eskimiş görüntüsü verebilmek için kazınabiliyor. En pahalı çıkartmalardan birini arıyorsanız, iBUYPOWER bunlardan biri.

AK-47 Fire Serpent, 26.922 TL:

Araba fiyatına AK-47 kostümü isteyenler varsa bu onlardan biri. Kimi oyunculara göre Fire Serpent’ten çok daha iyi ve ucuz kostümler var. Ancak zamanında bu silah resmen bir araba fiyatına satılmış. Kostümün tasarımında ateş yılanı deseni kullanılmış.

StatTrak M4A4 Howl, 155.552 TL:

CS:GO’da CT oyuncularının vazgeçilmez silahı M4A4 için tasarlanmış olan bu kostüm, aynı zamanda diğer CS:GO skinleri arasında da en popüler olanlardan biri. Koyu kırmızı rengi ve kurt kafası deseniyle gerçekten çok havalı ve tehditkar duruyor.

StatTrak Bayonet Crimson Web, 179.484 TL:

StatTrack bir sayım cihazı diyebiliriz. Taktığınız silahta aldığınız skorları tutuyor. Aslında bu bile tek başına çok havalı ama bir de bunu bıçağa takınca fiyat birden 30 bin dolara kadar çıkıyor. Çok popüler bir kostüm olmasa bile zamanında oldukça pahalı bir fiyata satılmış.

StatTrak AK-47 Case Hardened, 209.398 TL:

Nedendir bilinmez birçok oyuncu tarafından en iyi AK-47 kostümlerinden biri olarak görülüyor. Yakın bir zaman önce de 35 bin dolara satıldı. Yani yaklaşık 209,356 TL gibi bir fiyata. Sıra ev fiyatına CS:GO skinleri bölümüne geldi.

Souvenir AWP Dragon Lore (Hatıra), 221.363 TL:

Kuşkusuz en çok sevilen, popüler ve birçok oyuncu tarafından kullanılan bir kostüm. Bu kostümü özel kılan şey ise hatıra silahı olması ve üzerinde profesyonel CS:GO takımı olan FaZe takımının etkiketini barındırması. Yani bir nevi ünlü birinin daha önce kullandığı bir eşyayı satın almak gibi bir şey. CS:GO case (kasa) içeriklerinde veya pazarda bulunmuyor.

StatTrak M9 Bayonet Crimson Web New, 269.226 TL:

Oldukça nadir bulunan bir CS:GO skini. Nedeni de özel kırmızı rengi, StatTrak bulunması diyebiliriz. CS:GO’daki en pahalı bıçaklar arasında ilk 3 sırada yer aldığı kesin. Bayonet kostüm haliyle orta seviyelerde bir bıçak olmasına rağmen bazı kostümleri çok pahalı.

StatTrak Karambit Crimson Web, 299.140 TL:

Bunu anlamak gerçekten mümkün değil. 50 bin dolara ne arabalar, ne bilgisayarlar ve hatta neler yapılabilecekken gelip bir oyun içi bilgisayara vermek? Neyse başkasının parasını konuşmak yerine bıçaktan bahsedelim. Bu bıçak da skor sayma aracına sahip ve özel bir kırmızı rengi var. Kırmızı olunca fiyat artıyor galiba.

Karambit Case Hardened Factory New, 598.280 TL:

Akıllara neden, niçin ve kim sorularını getiren bir fiyata sahip olan bu kostüm en pahalı CS:GO skini olarak biliniyor. Bu sefer karmaşık renklere sahip bir bıçak. Tutma yerinde halkası var ve ters kavramaya sahip. Diğer bıçaklardan onu ayıran özellikleri bunlar ve 100 bin dolar fiyata satıldı. Evet, şu anki döviz kuruyla 598,160 TL’ye.

En iyi ve bir o kadar pahalı olan CS:GO skinleri bu şekilde. CS:GO live, Steam Pazarı ve daha birçok farklı sitede kostüm satışları devam ediyor. Bazı kişiler CS:GO indirmek yerine resmen sadece bu işin ticaretini bile yapıyorlar. Tamamen yasal olması ve oyun içi destek de alması nedeniyle oldukça popüler.