Renault, yıllar boyunca hem ekonomik hem de uzun ömürlü motor seçenekleriyle dikkat çeken markalardan biri oldu. Peki ikinci elde güven veren ve yüksek kilometrelerde bile tercih edilen Renault motorları hangileri?

Otomobil satın alırken birçok kişi için motorun dayanıklılığı, performansından bile daha önemli olabiliyor. Özellikle ikinci el piyasasında bakım geçmişi düzgün olan sağlam bir motor, yıllarca sorunsuz kullanım anlamına geliyor. Renault da geçmişten günümüze farklı segmentlerde ürettiği motorlarla bu konuda güçlü bir üne sahip markalar arasında yer alıyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Elbette hiçbir motor tamamen sorunsuz değil. Ancak bazı Renault motorları, düzenli bakım yapıldığı takdirde yüz binlerce kilometre boyunca ciddi bir problem çıkarmadan görevine devam edebiliyor. Biz de bu içeriğimizde bahsettiğimiz tipteki motorları derledik.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

1.5 dCi (K9K)

Renault denildiğinde akla gelen ilk motorlardan biri şüphesiz 1.5 dCi ünitesi oluyor. Clio, Megane, Symbol, Captur, Duster ve birçok farklı modelde kullanılan bu motor, düşük yakıt tüketimi ve uzun ömürlü yapısıyla öne çıkıyor. Özellikle 2012 sonrası düzenli bakım görmüş versiyonları, 300 bin kilometrenin üzerine çıkabilen örnekleriyle dikkat çekiyor. Enjektör, turbo ve yağ bakımına dikkat edildiğinde kullanıcılarını uzun yıllar memnun edebilen bir motor olarak kabul ediliyor.

1.6 16V (K4M)

Renault’nun en sağlam atmosferik benzinli motorlarından biri olan 1.6 16V, özellikle Megane ve Fluence modelleriyle tanınıyor. Turbo besleme sistemine sahip olmaması sayesinde daha basit bir yapıya sahip olan motor, düşük arıza riskiyle öne çıkıyor. LPG ile uyumlu yapısı da bu motorun tercih edilme nedenlerinden biri.

2.0 16V (F4R)

Bir dönem Laguna, Megane ve bazı performans odaklı Renault modellerinde kullanılan 2.0 litrelik F4R motor, markanın en dayanıklı benzinli seçeneklerinden biri olarak gösteriliyor. Güçlü yapısı ve sağlam iç bileşenleri sayesinde yüksek kilometrelerde bile performansını koruyabilen motor, özellikle bakım geçmişi düzgün araçlarda uzun ömürlü kullanım sunabiliyor.

1.9 dCi (F9Q)

2000'li yılların başında oldukça popüler olan 1.9 dCi motor, sağlamlığıyla öne çıkan Renault dizellerinden biri olarak kabul ediliyor. Laguna, Megane ve Scenic gibi modellerde görev yapan bu motor, düzenli bakım gördüğünde yüksek kilometreleri rahatlıkla görebiliyor. Yaşına bağlı olarak turbo ve enjektör kontrollerinin ihmal edilmemesi gerekiyor.

2.0 dCi (M9R)

Renault-Nissan ortaklığının en başarılı dizel motorlarından biri olarak kabul edilen 2.0 dCi, özellikle dayanıklılığı ve uzun yol performansıyla dikkat çekiyor. Laguna, Koleos ve bazı Nissan modellerinde de kullanılan bu motor, güçlü yapısıyla servislerin sıkça övdüğü seçeneklerden biri.

Hatırlatalım, dayanıklılıkta bakım faktörü her şeyden önemli.

Bir motorun sağlam olması, bakımın ihmal edilebileceği anlamına gelmiyor. En dayanıklı motorlar bile yanlış yağ kullanımı, geciken bakım işlemleri veya kalitesiz yakıt nedeniyle ciddi sorunlar yaşayabiliyor.

Bu nedenle ikinci el araç satın alırken motorun modelinden önce bakım geçmişine, servis kayıtlarına ve kullanım şartlarına dikkat etmek gerekiyor. Aynı motora sahip iki araç arasında bakım geçmişi, dayanıklılık açısından büyük fark yaratabiliyor.