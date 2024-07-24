Pazar Günü Tarihin En Sıcak Günü Olarak Kayıtlara Geçti

Son yıllarda peşpeşe gelen küresel sıcaklık rekorlarına bir yenisi eklendi. 21 Temmuz tüm zamanların en sıcak günü oldu.

Yılın doğal olarak en sıcak zamanları arasında yer alan yaz ayları, her geçen yıl daha da sıcak geçiyor. Öyle ki her ay yeni sıcaklık rekorları kırılıyor. Son olarak 21 Temmuz 2024, tüm zamanların en sıcak günü olarak kayıtlardaki yerini aldı.

Kopernikus İklim Değişikliği Servisi (C3S), 21 Temmuz'da küresel ortalama hava sıcaklığının 17,09 derece olduğunu ve bunun bir rekor olduğunu belirtti. Bir önceki rekor ise geçtiğimiz yıl kırılmıştı. Uzmanlara göre bu rekor üzerinde Avrupa ve Kuzey Amerika'da görülen orman yangınları etkili oldu.

Tüm zamanların en sıcak günü oldu

"Yeni küresel sıcaklık rekoru.

#CopernicusClimate ön verileri, günlük küresel ortalama sıcaklığın 17,09°C'ye (21 Temmuz 24) ulaştığını gösteriyor; bu, önceki rekor olan 17,08°C'nin (6 Temmuz 23) çok az üzerinde."

Bir önceki rekorun sadece 0,01 derece üzerinde olsa da yeni rekor, tehlikeli başka bir noktaya işaret ediyor. Her yıl tekrar eden rekorlar, genel anlamda da sıcaklıkların yükselmeye devam ettiğini gözler önüne seriyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan C3S Müdürü Carlo Buontempo, "Artık gerçekten bilinmez bir bölgedeyiz ve iklim ısınmaya devam ettikçe, gelecek aylarda ve yıllarda yeni rekorların kırılacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Temmuz 2023'ten beri her ay, o aylara ait sıcaklık rekorlarının kırılmasıyla tamamlanmıştı.