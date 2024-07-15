Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan veriler, Haziran 2024 dönemine ilişkin çarpıcı veriler ortaya koydu. Paylaşılan verilere göre son 53 yılın haziran ayını yaşadık.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Haziran 2024 dönemine ilişkin aylık sıcaklık değerlendirmesi verilerini yayımladı. Paylaşılan veriler, Türkiye'de son 53 yılın en sıcak haziran ayının geride kaldığını gözler önüne serdi.

Paylaşılan verilere göre 1991-2020 yılları arasında haziran ayı ortalama sıcaklığı 21,8 dereceydi. Ancak bu durum, 2024 yılında rekor seviyelere yükseldi. Buna göre; geçtiğimiz ayın sıcaklık ortalaması ise 25,4 derece olarak ölçüldü.

En yüksek sıcaklık Şanlıurfa Ceylanpınar'da ölçüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ölçümlerine göre haziran ayında en yüksek sıcaklık, 47,8 derece ile Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde ölçüldü. En düşük sıcaklık ile 0 derece ile Kahramanmaraş Göksun'da ölçüldü. Paylaşılan verilere göre Haziran 2024'te 65 yeni ekstrem maksimum sıcaklık değeri tespit edilmiş oldu.

Haziran 2024'te yurdun neredeyse tamamında ortalamanın üzerinde sıcaklıklar ölçüldü. Sıcaklığın mevsim normallerinde hissedildiği tek yer, Ağrı Doğubeyazıt bölgesi olarak kayıtlara geçti. Karadeniz'e kıyısı olan yerlerde 21-24 derece aralığında olan sıcaklıklar, Akdeniz'e kıyısı olan bölgelerde 27-33 derece seviyelerine çıktı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise ortalama sıcaklık 30-36 derece olarak ölçüldü.