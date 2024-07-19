Renkli gözlü kişilerin sıcak havalarda koyu renkli kişilere göre çok daha dikkatli olması gerekiyor. Peki neden?

Türkiye’de yaşadığımız Afrika sebepli sıcak havalar her birimizi şıpır şıpır terletiyor. Hissedilen sıcaklık bazı illerde 40’ın üstüne bile çıkıyor.

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, CNN'e verdiği röportajda özellikle renkli gözlü kişilerin öğle saatlerinde gözlüksüz dışarı asla çıkmaması gerektiği konusunda uyarmıştı. Neden özellikle renkli gözlüler?

Renkli gözün sıcakla bağlantısı ne?

Dr. Horne, ışığa duyarlılığı tanımlamak için kullanılan “fotofobi”nin genellikle mavi veya yeşil gibi açık renk gözlü insanları etkilediğini çünkü bu kişilerin gözün birden fazla katmanında koyu renk gözlü insanlara göre daha az pigmentasyona sahip olduğunu söylemişti.

Bu sebeple floresan lambalar veya güneş ışığı gibi sert ışıkların etkilerini engellemekte, koyu renk gözlü insanlara kıyasla zorlanıyorlar ve daha çok risk altında oluyorlar.

Renkli gözlüler güneş ışınlarından ne gibi zararlar görebilir?

Ultraviyole ışık güneşten ve bazı yapay ışık kaynaklarından geliyor. Küçük dozlarda güvenli olsa da aşırı maruz kalma, kornea ve mercek dahil olmak üzere göze zarar verebiliyor. Yani uygun koruma sağlanmazsa gözler ciddi hasar riskiyle karşı karşıya kalabiliyor.

Bu yüzden parlak ışıklarda uzun süre vakit harcamaktan kaçınmak veya güneşe çıkıldığında UV ışınlarını engelleyen güneş gözlükleri ya da büyük şapkalar takmak gerekiyor.

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