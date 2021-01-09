Endonezya'da iç hat seferi yapan, Sriwijaya Air'e ait bir yolcu uçağıyla kalkışından 4 dakika sonra irtibat kesildi. Yapılan arama çalışmaları sonrası uçağın denize düştüğü ortaya çıktı.

Endonezya'nın başkenti Jakarta'dan, Batı Kalimantan bölgesindeki Pontianak'a gitmek üzere hareket eden ve içinde 59 yolcu olduğu belirtilen Boeing B737-500 tipi uçak, kalkıştan 4 dakika sonra radarda kayboldu. Endonezya Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Adita Irawati, yaptığı açıklamada, "SJ182" sefer sayılı yolcu uçağı ile irtibatın sağlanamadığını belirtti.

Endonezyalı havayolu Sriwijaya Air'a ait olan uçak, uçuş takip sitesi FlightRadar24'e göre bir dakikadan daha kısa bir sürede 10.000 fitten fazla alçaldı. Sriwijaya Air'dan yapılan açıklamalara göre arama çalışmaları devam ediyor.

Dalgıçlar kablolar, kot pantolon parçası ve metal parçaları buldu:

Yürütülen arama çalışmalarında, bir hükümet yetkilisinin yaptığı açıklamaya göre dalgıçlar bir uçak enkazına ait olabilecek parçalar bulmaya başladı. CNN Indonesia'ya konuşan bir güvenlik yetkilisi ise "Suda kablolar, kot pantolon parçası ve metal parçalar bulduk" şeklinde konuştu.

Aynı zamanda Xinhua haber ajansı cansız bedenlerin de bulunduğu bilgisini paylaştı. Başarnas arama kurtarma ajansı ise bulguların uçağa ait olup olmadığının henüz kesinleşmediğini belirtti.

Güncelleme:

Endonezyalı yetkililerden gelen son açıklamalarda, uçağın denize düştüğü bilgisi paylaşıldı. Yetkililer, uçağın enkazı olduğunu düşündükleri bir enkaza ulaştıklarını bildirdiler. Endonezya basınında yer alan bilgilere göreyse uçakta beşi çocuk biri bebek olmak üzere mürettebatla birlikte toplamda 62 kişi bulunuyordu.

3 yılda 3. Boeing Kazası:

Endonezya'da en son 2018 yılının sonlarında havayolu şirketi Lion Air'e ait Boeing 737 MAX tipi bir uçak, Jakarta açıklarında düşmüş ve bu kazada 189 kişi hayatını kaybetmişti. Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı ise 10 Mart 2019'da Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 yolcu hayatını kaybetmişti. Boeing, 737 Max 8 tipi yolcu uçaklarının uçuş kontrol sistemindeki üretim hatasının yol açtığı uçak kazalarıyla ilgili olarak, hatasını kabul etmişti.

Geçtiğimiz günlerde gelen bir haberle ise ABD'li uçak üreticisi Boeing'in 737 Max tipi yolcu uçaklarının 2018'de Endonezya ve 2019'da Etiyopya'da yaptığı kazalar nedeniyle 2,5 milyar dolar tazminat ve para cezası ödeyeceği açıklanmıştı. Her iki kazaya da uçaklardaki yükseliş açısını ayarlayan sensörler arasındaki veri uyuşmazlığının yol açtığı tespit edilmişti.