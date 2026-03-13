Tümü Webekno
Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri Animal Joy Protein Brownie Mix'lerde indirim! Protein Ocean'da özel indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

7 Adet iPhone 17 Pro Kadar Büyük Bataryaya Sahip Tank Gibi Telefon Energizer P30K Apex ile Tanışın

Energizer, yakında P30K Apex isimli bir telefon piyasaya sürecek. Dayanıklı olmak için tasarlanan bu telefon, 30.000 mAh'lik bataryayla gelecek.

7 Adet iPhone 17 Pro Kadar Büyük Bataryaya Sahip Tank Gibi Telefon Energizer P30K Apex ile Tanışın
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Son zamanlarda uçuk özelliklere sahip aşırı dayanıklı telefonların sayısının artmaya başladığını görmüştük. Energizer da bu konuda öne çıkan firmalardan biri olacak. Yakında şirket, P30K Apex ismi verilen bir model tanıtmaya hazırlanıyor. Her detayıyla “Yuh!” dedirten bu telefonun özellikleri şimdiden belli olmuş durumda.

Energizer’ı yeniden akıllı telefon alanında öne çıkaracak P30K Apex modeli; küçük, ince tasarım yerine dayanıklılık arayan kullanıcılara yönelik âdeta “tank gibi” olarak nitelendirebileceğimiz bir telefon olarak geliyor.

30000 mAh batarya

energi

Gelen bilgilere göre cihaz, piyasadaki en uzun pil ömrüne sahip telefonlardan biri olacak. Energizer, telefonun devasa pil kapasitesi sayesinde bekleme modunda veya hafif karma kullanımda bir aya kadar dayanabileceğini iddia ediyor. Yaklaşık 7 adet iPhone 17 Pro’nun pil kapasitesine değer olan 30.000 mAh’lik devasa bir bataryayla geliyor. Cihazın USB-C üzerinden 66W hızlı şarj desteklediğini belirtelim. Ancak 30.000 mAh’lik bir bataryayı full doldurmak muhtemelen ciddi bir sabır gerektirecek.

Pil dışında diğer donanım özelliklerine göz atacak olursak orta-üst segment civarlarında özellikler görüyoruz. Cihaz, MediaTek Dimensity 7300 işlemciden güç alıyor, 12 GB RAM ve 512 GB depolamayla geliyor. Çoğu günlük işlem için yeterli olduğunu söylememiz mümkün.

Telefonda 1080x2460 piksel çözünürlüğe sahip 6,95 inç boyutunda bir IPS ekran var. Arka tarafında ise 200 MP’lik ana kamera, 50 MP ve 5 MP’lik yardımcı kameralar bulunuyor. Önde ise 50 MP’lik selfie kamerası var. Cihazın IP69K derecesiyle geldiğini belirtelim. Bu da toz, su ve yüksek basınç koşullarına dayanıklı olduğu anlamına geliyor. Cihazın Haziran 2026’da 399 euro civarı bir fiyatla çıkması bekleniyor.

144 Hz Ekran ve 6500 mAh Batarya Sunan Bütçe Dostu Telefon TECNO Camon 50 Pro 5G Tanıtıldı 144 Hz Ekran ve 6500 mAh Batarya Sunan Bütçe Dostu Telefon TECNO Camon 50 Pro 5G Tanıtıldı
Akıllı Telefon

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Sudan Ucuza Askeri Düzeyde Dayanıklılık Sunan Telefon: realme Note 80 Fiyatı ve Özellikleri!

Sudan Ucuza Askeri Düzeyde Dayanıklılık Sunan Telefon: realme Note 80 Fiyatı ve Özellikleri!

iPhone 18 Pro Max Herkesi Mutlu Edecek Bir Tasarım Değişikliğiyle Gelecek

iPhone 18 Pro Max Herkesi Mutlu Edecek Bir Tasarım Değişikliğiyle Gelecek

Mart 2026 Togg Kampanyaları: İşte Bu Ayın Kredi Fırsatları!

Mart 2026 Togg Kampanyaları: İşte Bu Ayın Kredi Fırsatları!

PlayStation'da 'Mega Mart' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 13 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun

PlayStation'da 'Mega Mart' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 13 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun

Türk Telekom, 5G Paketlerini ve Fiyatlarını Açıkladı: Sınırsız Mobil İnternet Geliyor!

Türk Telekom, 5G Paketlerini ve Fiyatlarını Açıkladı: Sınırsız Mobil İnternet Geliyor!

Samsung Galaxy S26 Serisi Türkiye’de Satışa Çıktı

Samsung Galaxy S26 Serisi Türkiye’de Satışa Çıktı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com