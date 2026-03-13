7 Adet iPhone 17 Pro Kadar Büyük Bataryaya Sahip Tank Gibi Telefon Energizer P30K Apex ile Tanışın

Energizer, yakında P30K Apex isimli bir telefon piyasaya sürecek. Dayanıklı olmak için tasarlanan bu telefon, 30.000 mAh'lik bataryayla gelecek.

Son zamanlarda uçuk özelliklere sahip aşırı dayanıklı telefonların sayısının artmaya başladığını görmüştük. Energizer da bu konuda öne çıkan firmalardan biri olacak. Yakında şirket, P30K Apex ismi verilen bir model tanıtmaya hazırlanıyor. Her detayıyla “Yuh!” dedirten bu telefonun özellikleri şimdiden belli olmuş durumda.

Energizer’ı yeniden akıllı telefon alanında öne çıkaracak P30K Apex modeli; küçük, ince tasarım yerine dayanıklılık arayan kullanıcılara yönelik âdeta “tank gibi” olarak nitelendirebileceğimiz bir telefon olarak geliyor.

30000 mAh batarya

Gelen bilgilere göre cihaz, piyasadaki en uzun pil ömrüne sahip telefonlardan biri olacak. Energizer, telefonun devasa pil kapasitesi sayesinde bekleme modunda veya hafif karma kullanımda bir aya kadar dayanabileceğini iddia ediyor. Yaklaşık 7 adet iPhone 17 Pro’nun pil kapasitesine değer olan 30.000 mAh’lik devasa bir bataryayla geliyor. Cihazın USB-C üzerinden 66W hızlı şarj desteklediğini belirtelim. Ancak 30.000 mAh’lik bir bataryayı full doldurmak muhtemelen ciddi bir sabır gerektirecek.

Pil dışında diğer donanım özelliklerine göz atacak olursak orta-üst segment civarlarında özellikler görüyoruz. Cihaz, MediaTek Dimensity 7300 işlemciden güç alıyor, 12 GB RAM ve 512 GB depolamayla geliyor. Çoğu günlük işlem için yeterli olduğunu söylememiz mümkün.

Telefonda 1080x2460 piksel çözünürlüğe sahip 6,95 inç boyutunda bir IPS ekran var. Arka tarafında ise 200 MP’lik ana kamera, 50 MP ve 5 MP’lik yardımcı kameralar bulunuyor. Önde ise 50 MP’lik selfie kamerası var. Cihazın IP69K derecesiyle geldiğini belirtelim. Bu da toz, su ve yüksek basınç koşullarına dayanıklı olduğu anlamına geliyor. Cihazın Haziran 2026’da 399 euro civarı bir fiyatla çıkması bekleniyor.