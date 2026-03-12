Tümü Webekno
144 Hz Ekran ve 6500 mAh Batarya Sunan Bütçe Dostu Telefon TECNO Camon 50 Pro 5G Tanıtıldı

TECNO, Camon 50 serisine bir model daha ekledi. Camon 50 Pro 5G olarak gelen cihaz, özellikleriyle dikkat çekiyor.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Türkiye’de de çok ilgi gören bir marka olan TECNO, son zamanlarda Camon 50 ismini verdiği telefon serisiyle karşımıza çıkıyordu. Şimdiye kadar birçok modelin bu seriye dahil olduğunu görmüştük. Bugün ise Camon 50 Pro 5G geldi. Daha önce Camon 50 Pro 4G tanıtılmıştı. 5G versiyon, çok daha gelişmiş özellikler sunuyor.

TECNO Camon 50 Pro 5G modelinin arkasında sol üste konumlandırılmış kamera kurulumu görüyoruz. Önde ise Apple’ın Dinamik Ada’sını andıran kavisli bir tasarım var. Cihaz 144 Hz ekran, Dimensity 7400 Ultimate, 12 GB RAM, 6500 mAh batarya gibi dikkat çeken özelliklere sahip.

TECNO Camon 50 Pro 5G teknik özellikleri

Ekran 6,78 inç, 144 Hz, 1208 x 2644 piksel, AMOLED
İşlemci Dimensity 7400 Ultimate
RAM 8/12 GB
Depolama 256 GB
Arka kamera 50 MP, 50 MP (3x telefoto), 8 MP (ultra geniş)
Ön kamera 50 MP
Batarya 6500 mAh (45W)
İşletim sistemi Tecno HiOS 16 (Android 16)
Renkler Siyah, yeşil, titanyum, mor

TECNO Camon 50 Pro 5G fiyatı

Versiyon Fiyatı
8/256 GB 332 dolar
12/256 GB 361 dolar
Akıllı Telefon

