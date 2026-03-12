144 Hz Ekran ve 6500 mAh Batarya Sunan Bütçe Dostu Telefon TECNO Camon 50 Pro 5G Tanıtıldı

Türkiye’de de çok ilgi gören bir marka olan TECNO, son zamanlarda Camon 50 ismini verdiği telefon serisiyle karşımıza çıkıyordu. Şimdiye kadar birçok modelin bu seriye dahil olduğunu görmüştük. Bugün ise Camon 50 Pro 5G geldi. Daha önce Camon 50 Pro 4G tanıtılmıştı. 5G versiyon, çok daha gelişmiş özellikler sunuyor.
TECNO Camon 50 Pro 5G modelinin arkasında sol üste konumlandırılmış kamera kurulumu görüyoruz. Önde ise Apple’ın Dinamik Ada’sını andıran kavisli bir tasarım var. Cihaz 144 Hz ekran, Dimensity 7400 Ultimate, 12 GB RAM, 6500 mAh batarya gibi dikkat çeken özelliklere sahip.
TECNO Camon 50 Pro 5G teknik özellikleri
|Ekran
|6,78 inç, 144 Hz, 1208 x 2644 piksel, AMOLED
|İşlemci
|Dimensity 7400 Ultimate
|RAM
|8/12 GB
|Depolama
|256 GB
|Arka kamera
|50 MP, 50 MP (3x telefoto), 8 MP (ultra geniş)
|Ön kamera
|50 MP
|Batarya
|6500 mAh (45W)
|İşletim sistemi
|Tecno HiOS 16 (Android 16)
|Renkler
|Siyah, yeşil, titanyum, mor
TECNO Camon 50 Pro 5G fiyatı
|Versiyon
|Fiyatı
|8/256 GB
|332 dolar
|12/256 GB
|361 dolar