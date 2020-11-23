"TOGG Banttan İnmeden Şarj Altyapısını Tamamlayacağız"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TOGG kullanıcılarının arayış içinde olacakları sarj istasyonlarıyla ilgili olarak, "TOGG banttan inmeden şarj altyapısına dair çalışmalarımızı büyük oranda tamamlamış olacağız." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından tamamen elektrikli olarak üretilecek yerli otomobil için çalışmalara başlanacak şart altyapısı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

“TOGG banttan inmeden şarj altyapısına dair çalışmalarımızı büyük oranda tamamlamış olacağız” ifadelerini kullanan Bakan Dönmez, böylece birinci parti TOGG modellerini alacak kişilerin şarj sorunu yaşamayacaklarının müjdesini vermiş oldu.

Yerli otomobil için şarj istasyonu çalışmaları şubat ayında başlamıştı

Aslına bakacak olursak yerli otomobilin piyasaya sürülmesiyle ortaya çıkacak şarj istasyonu ihtiyacıyla ilgili çalışmalar bu yılın başlarına kadar uzanıyor. Zira geçtiğimiz şubat ayında TOGG’un üyelerinden olan Zorlu Holding’in bir iştirakı olan Zorlu Energy Solutions (ZES), söz konusu şart istasyonu altyapısı için Türkiye Petrolleri ile iş birliği kurmuştu.

Söz konusu iş birliğinin hemen ardından ZES şarj istasyonuları, belirli Türkiye Petrolleri’nin akaryakıt istasyonlarına yerleştirilmeye başlanmıştı. Ancak bu çalışmalar ilk etapta çok sınırlıydı ve TOGG’un piyasaya sürülmesiyle oluşacak ihtiyacı karşılamak için yeterli değildi. Bakan Dönmez’in şarj istasyonu altyapısıyla ilgili yeni açıklamaları da tam olarak bu sorunu ele alıyor.