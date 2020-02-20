Yerli Otomobil İçin Şarj İstasyonu Çalışmaları Başladı

Tam elektrikli olarak üretilecek yerli otomobil için şarj istasyonu çalışmaları başladı. Şarj istasyonları için Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) üyelerinden olan Zorlu Holding kurduğu Zorlu Energy Solutions (ZES) ile Türkiye Petrolleri ile iş birliğine gitti.

TOGG, yerli otomobilin şarj istasyonları için çalışmaya başladı. TOGG'un kurucu ortaklarından Zorlu Holding’in sahibi olduğu Zorlu Energy Solutions’ın (ZES) kuracağı şarj istasyonlarının altyapısı için Türkiye Petrolleri ile bir iş birliği sağlandı.

ZES'in şarj istasyonları, varılan iş birliği ile Türkiye Petrolleri’nin akaryakıt istasyonlarına yerleştirilmeye başlandı. İş birliğinin ilk etabı olarak İstanbul Bağdat Caddesi, Çorum ve Ankara’nın Etimesgut ilçelerinde bulunan Türkiye Petrolleri akaryakıt istasyonlarına elektrikli araçların şarj olabileceği şarj istasyonları kuruldu. Kurulan ilk üç istasyonun ardından, hızlı bir şekilde istasyon sayısı 10’a çıkarılacak.

Yerli otomobilin şarj istasyonlarının kurulması için yapılan iş birliği ile ilgili Zorlu Enerji Ticaret Direktörü İnanç Salman bir açıklama yaptı. Salman, elektrikli araçlara şarj istasyonu hizmeti vermek için 2018 yılında ZES’i kurduklarını söyledi. Salman, Türkiye Petrolleri ile yaptıkları iş birliği neticesinde şu anda üç yerde elektrikli araçların şarj edilebileceği şarj istasyonları kurduklarını belirtti.

Zorlu Enerji Ticaret Direktörü İnanç Salman, ZES’in şu anda 38 farklı şehirde şarj istasyonu bulunduğunu söyledi. 160 istasyonda 296 şarj soketi ile hizmet veren ZES, Türkiye Petrolleri’nin akaryakıt istasyonlarına kurulacak şarj istasyonları ile sayıyı hızla artırmayı planlıyor.

ZES ile yaptıkları iş birliği ile ilgili olarak Türkiye Petrolleri Satış Direktörü Şakir Memikoğlu da bir açıklama yaptı. Memikoğlu, elektrikli araçların üretim ve talebindeki hızlı artışı fark ederek geçtiğimiz yıl akaryakıt istasyonlarına şarj istasyonları kurmaya başladıklarını söyledi. Şu anda 17 şarj istasyonuna sahip olduklarını açıklayan Memikoğlu, elektrikli aracın lansmanı ile beraber şarj istasyonu yatırımlarını artırmaya başladıklarını açıkladı.