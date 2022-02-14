Bir Şirket, Müşterilerine Trilyon Dolarlık Çek Gönderdi

İngiltere'de, geçtiğimiz kasım ayında büyük bir fırtına nedeniyle yaşanan elektrik kesintilerinin mağdurlarına ödeme yapan bir enerji şirketi, yanlışlıkla trilyonlarca dolarlık çek yazdı. Hatanın basit bir yazım hatasından kaynaklandığı ifade edilirken; gönderilen çekler de iptal edildi.

Geçtiğimiz kasım ayında İngiltere’nin kuzey kesimindeki bazı bölgeler, günlerce süren elektrik kesintilerinin adresi oldu. Bu bölgeden sorumlu olan elektrik dağıtım şirketi de fırtına nedeniyle elektriğin kesildiği bölgede mağdur olan müşterilerine tazminat vermeye başladı. Fakat çek olarak verilen tazminatların tutarı trilyonlarca dolar idi.

Northern Powergrid isimli elektrik dağıtım şirketi, elektrik kesintileri nedeniyle mağdur olan 74 müşteriye 13’er haneli, yani trilyonlarca dolarlık çekler yazdı. Öyle ki yazılan bu çeklerden birisi yaklaşık 3,1 trilyon dolar değerindeydi. Elbette şirket, elektrik kesintilerinden etkilenen müşterilerine bilerek trilyonlarca dolarlık çekler kesmemişti.

Elektrik sayaçlarındaki sayılarla ödeme sayıları karıştı:

Şirket sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya göre 13 haneli çekler, bir yazım hatasından dolayı bu hale dönüşmüşlerdi. Buna göre ödeme tutarı, yanlışlıkla elektrik sayaçlarının üstündeki sayıyla karıştırılmıştı. Sözcü, hatanın araştırılmaya devam ettiğini bildirirken, yazılan tüm çekleri hata keşfedilir keşfedilmez geçersiz kıldıklarını ifade etti.

Öte yandan şirket, söz konusu kesintiler nedeniyle mağdur olan 30 bine yakın haneye tazminat ödemesi yaptığını açıkladı. Son 15 yılda görülmemiş şiddette bir fırtına nedeniyle yaşandığı belirtilen kesintilerin ardından şirket, trilyon dolarlık çek gönderdiği 74 müşterisine de doğru ödeme miktarının yer aldığı yeni çeklerin de yakında gönderileceğini açıkladı.