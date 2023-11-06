ÖTV'siz Sıfır Otomobiller İçin Yeni Limit Belli Oldu

Yeniden değerleme oranının belli olması ile engelli bireylere yönelik ÖTV muafiyeti ile ilgili detay da belli oldu. ÖTV muafiyetli alınabilecek otomobillerde üst limit, yaklaşık 600 bin TL artacak.

Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, TÜİK'in ekim ayı enflasyon verilerini açıkladığını ve bununla birlikte önümüzdeki yıl için "yeniden değerleme oranı"nın belli olduğunu aktarmıştık. Buna göre; yüzde 58,46 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı, önümüzdeki yıl ödeyeceğimiz IMEI kayıt ücreti ve pasaport harçları gibi tüm resmî ödeme kalemlerine gelecek zammı gözler önüne seriyordu.

Bununla birlikte, yeniden değerleme oranının belli olması ile engelli bireyler için sağlanan ÖTV'siz sıfır otomobil koşulları da güncellenmiş oldu. 2023 yılında 1 milyon 4 bin 200 TL olarak uygulanan ve piyasa koşulları nedeniyle büyük oranda işlevsiz hâle gelen ÖTV muafiyeti, önümüzdeki yıl engelli vatandaşlara nefes aldıracak gibi görünüyor.

ÖTV muafiyeti, 1 milyon 591 bin 255 TL'ye kadar olan otomobiller için geçerli olacak!

Eğer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aksi bir karar vermez ise önümüzdeki yıl için 1 milyon 591 bin 255 TL'ye kadar olan sıfır otomobiller için ÖTV muafiyetinden faydalanılabilecek. Yüzde 90 ve üzerinde engelli olduğunu belgeleyen bir vatandaş, en fazla 1.6 litrelik motora sahip olan ve fiyatı da 1.591.255 TL'yi geçmeyen bir sıfır otomobili, ÖTV'siz şekilde satın alabilecek.

En çok satılan sıfır otomobiller için:

Şunu belirtelim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden değerleme oranını vergi ve harçlar için yüzde 50 azaltma ve yüzde 50 artırma yetkisi bulunuyor. Ancak geçtiğimiz yıllarda bu yetkinin kullanıldığını görmedik. Hâl böyle olunca ÖTV muafiyeti için de farklı bir karar alınması beklenmiyor. İlgili karar Resmî Gazete'de yayımlandığında kesinleşecek olan tutarı göreceğiz.

IMEI kayıt ücretleri, yeniden değerleme oranı ile 30 bin TL'nin üzerine çıktı: