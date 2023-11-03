TÜİK'in Ekim 2023 enflasyon rakamlarını açıklaması ile önümüzdeki yıl geçerli olacak yeniden değerleme oranı belli oldu. Tüm vergi ve harçlar, önümüzdeki yıl yüzde 58,46 zamlanacak. Tabii Erdoğan'dan farklı bir karar gelmez ise...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçtiğimiz saatlerde ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre enflasyon, aylık bazda yüzde 3,43, yıllık bazda ise yüzde 61,36 olarak kayıtlara geçti. Ancak bu enflasyon rakamları, tüketiciler için çok daha önemli olan bir hususun da belirlenmesini sağladı.

Bu bağlamda; 2024 yılında uygulanacak olan yeniden değerleme oranı belli oldu. Ekim 2023 itibarıyla yıllık ortalaması yüzde 58,46 olarak kayıtlara geçen ÜFE, yeniden değerleme oranının anlaşılmasını sağladı. Buna göre resmî kurum ve kuruluşlardaki her ödeme tutarına yüzde 58,46 zam gelecek.

Vergiler, harçlar, muayene ücretleri ve trafik cezalarına yüzde 58,46 zam geliyor!

Yeniden değerleme oranı, hepimizi ilgilendiren önemli bir değer. Zira bu sayede, önümüzdeki yıl uygulanacak olan ödemelere ne kadar zam geleceği belirlenmiş oluyor. Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan cephesinden karşı bir karar gelmez ise MTV, araç muayene ücretleri, diğer vergi ve harçlar ile trafik cezalarına yüzde 58,46 zam gelecek. İlgili kanuna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu oranları yüzde 50 artırma ve azaltma yetkisi olduğunu belirtelim. Ancak bu yetki, trafik cezaları gibi bazı kalemlerde geçerli değil.

Ekim 2023 ÜFE oranının açıklanmasıyla yeniden değerleme oranı belli olmuş olsa da konuyla ilgili olarak Resmî Gazete'de yayımlanacak kararı beklemek gerekeceğini söyleyelim. Ancak çoğu zaman, bu oran üzerinden büyük değişimler olmadığını hatırlatmakta fayda var. Örneğin MTV. 2023 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 122,9 olarak kayıtlara geçmişti ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, zam oranını yüzde 61,5 olarak uygulamaya karar vermişti. Diğer kalemlerde ise herhangi bir indirim yapılmamıştı.