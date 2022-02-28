Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, akaryakıt fiyatlarında indirime gidileceğini açıkladı. Aktaş belirli bir oran vermese de sektör kaynaklarının bu indirimle ilgili tahminleri mevcut.

Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde benzin ve motorine savaş zammı geldiğinden bahsetmiştik. O gün yapılan açıklamaya göre benzinin litresine 1,61 TL, motorinin litresine ise 1,51 TL zam gelmişti. Bugüne söz konusu zamlarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, akaryakıta indirim geleceğini duyurdu.

Fesih Aktaş tarafından yapılan açıklamalarda indirimin oranıyla ilgili bir şey söylemenin mümkün olmadığı ifade edildi. Eşel Mobil Sistemi nedeniyle gelen indirimin tam anlamıyla pompaya yansımayabileceğini belirtelim. Ancak söz konusu indirim ile ilgili sektör kaynaklarından bazı açıklamalar geldi. Gelin o iddialara bakalım.

Son zammın yarısı geri alınabilir

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre yapılacak zam, benzinin litresinde 81 kuruş, motorinin litresinde 96 kuruş olacak. Üstelik indirim, bu gece yarısı itibarıyla pompaya yansıyacak. Ancak EPGİS'in bu konuda şimdilik bir açıklaması olmadığını belirtelim. Yani indirimin kesinleştiğini söylemek için henüz erken.

Cuma günü gelen savaş zammı ile Türkiye genelindeki benzin fiyatları, 17 TL seviyesine kadar yükseldi. Şayet iddia edildiği oranda indirim gelirse vatandaş için hiç de fena olmayacağını söyleyebiliriz. Zira fiyatlar zaten olağanüstü derecede yüksek durumdayken savaş etkisi, milyonlarca şoförü artık düşündürmeye başlamış durumda. Birkaç gündür sosyal medyada dolaşan ve Avrupa ülkelerindeki akaryakıt fiyatlarının 30 TL'nin üzerinde olduğunu gösteren görsellerinse kulak asılacak bir tarafı yok... Avrupa'daki akaryakıt fiyatları, 2 euronun biraz üzerinde. Bu durum, maaşını euro ile alan insanlar için çok da önemli bir sorun değil...