Unreal Engine 5 oyuncular tarafından performans açısından sorunlu bir motor olarak biliniyor ama Epic CEO'su Tim Sweeney pek de öyle düşünmüyor gibi.

Epic Games CEO’su Tim Sweeney, uzun süredir gündemde olan Unreal Engine 5 performans sorunlarının temelinde, oyun geliştirme sürecindeki geliştirici önceliklerinin yattığını açıkladı.

Seul’de düzenlenen Unreal Fest 2025 etkinliğinde konuşan Sweeney, geliştirici ekiplerin çoğunlukla yüksek donanımlı cihazlarda geliştirme yaptığını, düşük donanımlı sistemler için optimizasyonu ise son aşamalara bıraktığını belirtti. Bu durumun, özellikle orta ve alt segment bilgisayarlarda ciddi performans kayıplarına yol açtığını söyledi.

"Geliştiriciler alt segment bilgisayarlara özel optimize etmiyor."

Sweeney, çözüm için Unreal Engine 5’in farklı cihazlarda otomatik optimizasyon desteğini geliştirmek ve geliştiricilere özel optimizasyon eğitimleri sunmak olmak üzere iki kritik adım attıklarını duyurdu. Sweeney'e göre artık oyunlar 10 yıl öncesine kıyasla çok daha karmaşık hâle geldiği için, bu sorunlar yalnızca oyun motoru tarafında çözülemiyor; oyun geliştiriciler ile motor geliştiricilerin birlikte çalışması gerekiyor.

Epic, bu sorunları kökten çözmek için Unreal Engine 5’in her yeni sürümünde performansa odaklanıyor. Yakın zamanda çıkan Unreal Engine 5.6, GPU’da %25’e, CPU’da ise %35’e varan performans artışı sağlıyor. Epic'in iddiası, gelecekte bu sürümü kullanmaya başlayan geliştiricilerin oyunlarının daha iyi performans vereceği yönünde.

Peki sizce sorun motorda mı yoksa geliştiricilerde mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.