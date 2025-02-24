Günümüzün en güçlü oyun motorlarından biri olan Unreal Engine 5'e dair bir oyun geliştiricisinden önemli bir açıklama geldi.

Unreal Engine 5 ilk kullanıma sunulduğu andan bu yana oyunlarda gerçek anlamda bir devrim yarattı ve daha önce mümkün olmayan birçok projenin hayata geçirilmesine olanak tanıdı ancak mevcut PC donanımları, motorun sunduğu yenilikleri kaldırmakta zorlanıyor.

Massive Damage isimli oyun geliştirici şirketinden Bryan Heemskerk, bir podcast'te Unreal Engine 5’in getirdiği yenilikleri ve yaşanan performans zorluklarını detaylı bir şekilde ele aldı.

Unreal Engine 5 heybeti kadar sorunlara sahip

Heemskerk’e göre Unreal Engine 5, daha önce hiç yapılmamış şeyleri mümkün kılacak düzeyde bir detaya sahip ancak bu, özellikle PC tarafında ciddi bir performans kaybına sebebiyet veriyor. Heemskerk'in iddiasına göre şu anki ekran kartlarının hiçbiri, Unreal Engine 5’in tam potansiyelini karşılayamıyor.

Konsolların, özel donanım sıkıştırma ve açma mekanizmalarına sahip olması sayesinde bu darboğazları daha az hissettirdiğini belirten Heemskerk, PC tarafında ise verinin işlenme sürecinin oldukça problemli olduğunu vurguluyor.

"Unreal Engine 5'in gücü mevcut kartlardan iki nesil ileride"

Heemskerk'e göre performans artışı için en büyük çözüm ise şu an için sadece daha hızlı işlemciler ve yeni nesil ekran kartları gibi görünüyor. Gelecek yıllarda piyasaya sürülmesi beklenen RTX 6000 serisinin bu darboğazları aşarak Unreal Engine 5 oyunlarındaki performans problemini çözebileceği düşünülüyor.

Epic Games, Unreal Engine 5 tabanlı oyunlarda yaşanan performans sıkıntılarının farkında ve bu sorunları azaltmak için çeşitli iyileştirmeler yapmaya devam ediyor ancak geliştiricilere göre hâlâ bazı sistemler tam anlamıyla düzgün çalışmıyor ve zaman zaman Epic Games ekibinin manuel müdahalesi bile gerekebiliyor. Özellikle gölgelendirici derleme gibi sorunlar, oyun deneyimini olumsuz etkileyen faktörler arasında.

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