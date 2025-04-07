Unreal Engine 5.5.4 ile oluşturulan yeni bir demo, âdeta oyunların grafiklerde geldiği son noktayı gözler önüne seriyor.

Cyberpunk temasından ilham alan etkileyici bir teknoloji demosu, Unreal Engine 5.5.4 ile nihayet indirilebilir durumda ve yeni Unreal Engine sürümünün gelişmiş teknolojilerini gözler önüne seriyor.

Grafik kalitesinin âdeta sınırlarını zorlayan bu deneyim, ışın izleme teknolojisinin oyun dünyasını nereye taşıdığını gözler önüne seriyor.

Unreal Engine 5.5.4 ile oluşturulan demo böyle görünüyor:

Pasquale Scionti tarafından geliştirilen bu demo, ilk olarak sadece dinamik aydınlatma kullanılarak hazırlanmıştı ve Unreal Engine 5.3 sürümünde Lumen ya da ışın izleme teknolojileri yer almıyordu ancak geliştirici, şimdi demoyu çok daha ileriye taşıyarak Lumen Global Illumination, Reflections, Ambient Occlusion ve donanım tabanlı Ray Tracing gibi özelliklerle zenginleştirilmiş bir sürüm yayınladı.

Görsel anlamda bir şölen sunan bu demo, aynı zamanda donanımlarınızı da zorluyor. Öyle ki RTX 4090 gibi üst düzey bir ekran kartı bile bu sahneyi 2K'da yalnızca 60 FPS’de çalıştırabiliyor. Bu da teknoloji harikası yeni özelliklerin, bugünün donanımları için hâlâ oldukça ağır olduğunun bir göstergesi.