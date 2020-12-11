Epic Games, 15 Gün Boyunca Her Gün Ücretsiz Oyun Dağıtacak

Epic Games Store, 17 Aralık'ta başlayacak Yılbaşı Tatili İndirimi'yle birlikte oyunculara bir müjdeli haber daha verdi. Platform, 15 gün boyunca her gün ücretsiz 1 oyun verecek.

Her hafta verdiği ücretsiz oyunlarla Steam'e karşı elini güçlendiren Epic Games Store, Yılbaşı Tatili İndirimi için de büyük bir hazırlık içinde olduğunu duyurdu. 17 Aralık'ta Yılbaşı Tatili İndirimi'yle oyunlarda yüzde 75'e varan indirim yapacaklarını duyuran şirket, bu indirimlerle birlikte 15 gün boyunca her gün 1 ücretsiz oyun vereceklerini söyledi.

17 Aralık'tan itibaren başlayarak 2 hafta boyunca her gün 1 oyunu ücretsiz bir şekilde verecek Epic Games, her bir oyunu satın almak için 24 saat sunacak. Bu 24 saatlik zaman diliminde ücretsiz oyunu kütüphanenize eklediğinizde ise sonsuza kadar sizin olacak.

15 sürpriz oyun ücretsiz olacak

Epic Games'in bu kampanyasında ücretsiz olacak 15 oyunun ismi şu anda açıklanmadı. Şirketin hangi oyunları ücretsiz sunacağı bilinmiyor, ancak en azından 1 sağlam oyunun ücretsiz verileceğini tahmin ediyoruz. Epic Games'in bu kampanyasının ardından pek çok oyuncu acaba Cyberpunk 2077 mi ücretsiz olacak gibi sorular sormaya başladı, ancak böyle bir ihtimalin şu an için zor olduğunu söylememiz gerekiyor.

CD Projekt RED'in milyonlarca dolarlık bütçeyle çok uzun yıllardan beri geliştirdiği Cyberpunk 2077, henüz daha ilk haftasındayken ücretsiz olmayacaktır. (Keşke olsa) Bunun yerine şirketin önceki dönemlerde yaptığı ve çok fazla ses getiren GTA 5 benzeri kaliteli ama çıkışının üzerinden zaman geçen bir oyun görebiliriz. Elbette önümüzdeki hafta başlayacak ve 2021'in ilk günlerine kadar devam edecek olan ücretsiz oyun serisini siz değerli takipçilerimizle düzenli olarak ulaştırmaya çalışacağız.

Peki sizler Epic Games Store'un bu hamlesi konusunda ne düşünüyorsunuz? Şirket hangi oyunları ücretsiz yapacaktır? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.