Steam Fiyatı 68 TL Olan Oyun, Ubisoft'ta Ücretsiz Oldu

Ubisoft, Steam'de 68 TL karşılığında satlan Child of Light isimli bir oyunu kısa süreliğine ücretsiz yaptı. Bu kampanya kapsamında oyunseverler, Child of Light'ı 28 Mart'a kadar ücretsiz olarak oynayabilecekler.

Şimdi sizlere, oyunsever takipçilerimizin gönüllerini hoş edecek bir kampanyadan bahsedeceğiz. Video oyun sektörünün önemli isimlerinden bir tanesi olan Ubisoft tarafından başlatılan bu kampanya, Steam fiyatı 68 TL olan (şu sıralar indirimle 23.11 TL'ye satılıyor) Child of Light isimli bir oyunu içeriyor.

2014 yılında piyasaya sürülen ve Steam kullanıcılarının "Çok Olumlu" olarak oyladıkları bu oyun, 28 Mart'a kadar ücretsiz olarak edinilebiliyor. Eğer evden çıkmamanın her zamankinden daha önemli olduğu bugünlerde yeni bir oyun arıyorsanız, Ubisoft'un kampanyasından faydalanmanızı tavsiye edebiliriz.

RPG türünde bir platform oyunu olan Child of Light 'ta, Aurora'nın hikayesine eşlik edeceğiz. Bu hikayedeki amacımız bir yandan ayı diğer yandan da güneşi kurtarırken Aurora'yı ailesine kavuşturmak. Karşınıza çıkan onlarca bölümde yapmanız gereken çok sayıda şey bulunuyor. Elbette bu süreçte karşınıza çıkan yaratıkları alt etmeniz de gerekecek. Oyun hem grafikleri hem de hikayesi ile pek çoğunuzu kendisine bağlayacak.

Child of Light, sistem gereksinimleri açısından bilgisayarınızı fazla yoran bir oyun değil. Orta seviye bir bilgisayara sahipseniz, bu oyunu çok rahatlıkla oynayabilirsiniz. Dilerseniz şimdi de bu oyuna ücretsiz olarak nasıl sahip olabileceğine yakından bakalım.

Child of Light'a ücretsiz olarak sahip olabilmeniz için yapmanız gerekenler