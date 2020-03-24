Steam Fiyatı 68 TL Olan Oyun, Ubisoft'ta Ücretsiz Oldu

Şimdi sizlere, oyunsever takipçilerimizin gönüllerini hoş edecek bir kampanyadan bahsedeceğiz. Video oyun sektörünün önemli isimlerinden bir tanesi olan Ubisoft tarafından başlatılan bu kampanya, Steam fiyatı 68 TL olan (şu sıralar indirimle 23.11 TL'ye satılıyor) Child of Light isimli bir oyunu içeriyor.
2014 yılında piyasaya sürülen ve Steam kullanıcılarının "Çok Olumlu" olarak oyladıkları bu oyun, 28 Mart'a kadar ücretsiz olarak edinilebiliyor. Eğer evden çıkmamanın her zamankinden daha önemli olduğu bugünlerde yeni bir oyun arıyorsanız, Ubisoft'un kampanyasından faydalanmanızı tavsiye edebiliriz.
RPG türünde bir platform oyunu olan Child of Light 'ta, Aurora'nın hikayesine eşlik edeceğiz. Bu hikayedeki amacımız bir yandan ayı diğer yandan da güneşi kurtarırken Aurora'yı ailesine kavuşturmak. Karşınıza çıkan onlarca bölümde yapmanız gereken çok sayıda şey bulunuyor. Elbette bu süreçte karşınıza çıkan yaratıkları alt etmeniz de gerekecek. Oyun hem grafikleri hem de hikayesi ile pek çoğunuzu kendisine bağlayacak.
Child of Light, sistem gereksinimleri açısından bilgisayarınızı fazla yoran bir oyun değil. Orta seviye bir bilgisayara sahipseniz, bu oyunu çok rahatlıkla oynayabilirsiniz. Dilerseniz şimdi de bu oyuna ücretsiz olarak nasıl sahip olabileceğine yakından bakalım.
Child of Light'a ücretsiz olarak sahip olabilmeniz için yapmanız gerekenler
- Ubisoft hem kendi mağazasına hem de kendi kütüphanesine sahip olan bir şirket. Bu yüzden Ubisoft tarafından düzenlenen kampanyalar sadece Ubisoft'u bağlıyor. Yani bu oyunu Steam ya da başka bir platformdaki oyun kütüphanenize ekleyemiyorsunuz.
- Bu kampanyaya katılabilmek için ilk olarak kendinize bir Ubisoft hesabı açın. Eğer zaten hali hazırda kullandığınız bir Ubisoft hesabınız var ise bu hesaba da giriş yapabilirsiniz. Ubisoft hesabı oluşturmak için burada bulunan bağlantıyı kullanın.
- Hesabınızı oluşturduktan veya giriş yaptıktan sonra burada bulunan bağlantıyı kullanın ve Child of Light'ın ücretsiz olarak sunulduğu kampanya sayfasına erişin.
- Yönlendirildiğiniz sayfada "PC" yazan bir butonun olduğunu göreceksiniz. Bu butona tıklayın.
- Kısa bir süre bekleyin. Bu bekleyişin ardından karşınıza, "Oyun Uplay kütüphanene başarıyla eklendi." yazan bir uyarı çıkacak. Artık Child of Light'ı ücretsiz olarak oynayabilirsiniz demektir.
- Ubisoft üzerinden satın aldığınız oyunları indirmek ve oynayabilmek için "Uplay" isimli bir uygulamaya ihtiyacınız var. Az önceki yorumun hemen altında zaten Uplay'i indirebilmeniz için bir bağlantı sunuluyor. Bu bağlantıyı kullanarak Uplay'i indirin ve hesabınıza giriş yapın.
- Uplay'de bulunan kütüphaneyi kullanarak Light of Child'ı indirin.
- Oyunu 28 Mart'a kadar ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.