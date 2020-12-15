Ubisoft, 19 Aralık’a Kadar Her Gün Ücretsiz Oyun Dağıtacak

Ubisoft, 19 Aralık'a kadar devam edecek bir yılbaşı kampanyası başlattığını duyurdu. Bu kampanya kapsamında oyunculara her gün, bir oyun ya da oyun içi içerik hediye edilecek. İlk hediyeleri bugün dağıtmaya başlayan Ubisoft, Assassin's Creed: Valhalla için özel içerikler sunuyor.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Epic Games'in yılbaşına kadar 15 gün boyunca, her gün bir oyunu ücretsiz olarak dağıtacağından bahsetmiştik. Görünüşe göre yılbaşında oyuncuları düşünen tek platform Epic Games olmayacak. Video oyun sektörünün önemli isimlerinden Ubisoft da benzer bir adım atarak, oyuncuların yüzünü güldürmeye çalışacak.

Ubisoft'un yaptığı açıklamalara göre şirket, bugünden 19 Aralık tarihine kadar her gün, yeni bir ücretsiz içerik ya da oyun ile karşımıza çıkacak. Dünya genelindeki tüm oyuncuların katılabilecekleri bu kampanya kapsamında oyunculara, oyunların yanı sıra oyun içi içerikler de sunulacak. Örneğin bugünkü kampanyada, şirketin en yeni oyunlarından olan Assassin's Creed: Valhalla için bazı özel içerikler sunuluyor. Üstelik oyuna sahip olmasanız da bu özel içerikleri, Ubisoft kütüphanenize ekleyebiliyorsunuz.

Assassin's Creed Valhalla'nın ücretsiz içerikleri, an itibarıyla alınabiliyor

Ubisoft'un başlattığı kampanya kapsamında sunulan Assassin's Creed: Valhalla özel içerikleri, an itibarıyla alınabiliyor. Bu ücretsiz içerikler arasındaysa özel bir kostüm ile bir karakter güçlendirme paketi yer alıyor. Bu sayede Assassin's Creed: Valhalla'yı çok daha özel bir karakter tasarımıyla oynayabileceksiniz.

Ubisoft'un kampanyasına nasıl katılacaksınız?

Burada bulunan kampanya sayfasına erişin.

erişin. " Şimdi Kaydolun " butonuna tıklayın.

" butonuna tıklayın. Ubisoft hesabınıza giriş yapın. Eğer hesabınız yoksa bir hesap açın.

Eğer hesabınız yoksa bir hesap açın. Hediyeniz, Ubisoft hesabına otomatik olarak eklenecek.

Ubisoft tarafından yapılan açıklamalarda, kampanya kapsamında hangi oyun ve içeriklerin ücretsiz olarak sunulacağı açıklanmadı. Haliyle bu kampanyadan faydalanmak için her gün, yukarıda bıraktığımız bağlantıya erişmeniz gerekecek. Ancak mesele ücretsiz oyun ve Ubisoft olduğunda, bu kampanyanın kaçırılmaması gerektiğini şimdiden ifade edebiliriz.