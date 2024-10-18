Epic Games, Cadılar Bayramı'na özel sayısız oyunda %80'e varan indirimler uygulamış durumda.

Ülkemizde artan döviz kurlarının ardından Steam'in TL desteğini kesmesiyle birlikte Epic Games birçok açıdan oyunlara uygun fiyatlara erişebildiğimiz bir platform hâline gelmişti. Bugün ise büyük indirim dönemlerinden biri olan Cadılar Bayramı indirimleri başladı.

Epic Games'in TL ile satış yapmaya devam ediyor oluşu, oyunların fiyatlarının yayıncılar tarafından değiştirilmedikçe sabit ve belirli bir TL fiyatından satın alınabilmelerine olanak tanıyor. Dahası Cadılar Bayramı gibi büyük indirim dönemleri sayesinde bu oyunlara diğer platformlara kıyasla çok daha uygun fiyatlara erişilebiliyor.

Bugün başlayan ve %80'e varan indirimler sunan Epic Games Cadılar Bayramı indirimleri 1 Kasım tarihine kadar sürecek.

Epic Games Cadılar Bayramı indirimlerinde öne çıkan oyunlar

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat Dead by Daylight 451,05 TL 180,42 TL (%60) Alan Wake 2 912 TL 456 TL (%50) Dead Island 2 1.150 TL 805 TL (%30) Dying Light 2 Stay Human - Reloaded Edition 1.085 TL 434 TL (%60) The Outlast Trials 269 TL 180,23 TL (%33) Grand Theft Auto V: Premium Edition 749 TL 374,50 TL (%50) Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition 1.499 TL 749,50 TL (%50) RIDE 5 1.099 TL 329,70 TL (%70) PC Building Simulator 2 161 TL 107,87 TL (%33) The Long Dark 59 TL 29,50 TL (%50) Slime Rancher 2 49 TL 34,30 TL (%30) Alan Wake Remastered 49 TL 12,25 TL (%75) Dying Light Enhanced Edition 591 TL 177,30 TL (%70) Overcooked! 2 70 TL 17,50 TL (%75) Blasphemous 2 499 TL 249,50 TL (%50)

Epic Games Cadılar Bayramı indirimleri kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Peki sizin indirimlerde dikkatinizi çeken oyunlar hangileri? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.